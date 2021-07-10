محافظ القاهرة يطالب أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام لجان الثانوية العامة

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم السبت، بدء أعمال امتحانات الثانوية العامة، بمدرستي الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة، وعابدين الثانوية بنات بشارع نوبار، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

ووصل شعراوي وعبد العال إلى مقر مدرسة الشهيد مصطفى عميرة؛ حيث كان الطلاب قد بدؤوا في التوافد على مقر الامتحانات، ووجه الوزير والمحافظ التحية إلى الطلاب المصطفين للدخول إلى المدرسة، متمنيَن لهم التوفيق والنجاح في أداء الامتحانات.

وحرص وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة على متابعة عملية دخول الطلاب إلى المدرسة، مرورًا ببوابات التعقيم، ثم تسليمهم الكمامات، وطالبهم بالالتزام بالعلامات الإرشادية لعملية الدخول؛ لمنع التزاحم.

وتفقد شعراوي وعبد العال بعض لجان الامتحان داخل المدرسة، حيث اطمأنا على تطبيق الإجراءات الاحترازية في ما يخص التباعد بين الطلاب أثناء الجلوس.

وقام الوزير والمحافظ بمتابعة سير العمل بغرف الكشف داخل المدرسة والمخصصة لفحص الحالات التي تعاني أي أعراض، من جانب طبيب متخصص.

واستمع شعراوي وعبد العال إلى شرح من الفرق الطبية الموجود باللجان لطرق متابعة الحالات الصحية للطلاب والمرور على اللجان بصورة مستمرة؛ لقياس درجات الحرارة لأي طالب أو طالبة تظهر عليهما علامات التعب.

وطالب وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة أولياء الأمور الذين جاؤوا مع أبنائهم إلى مقر المدرسة، بعدم التزاحم أمام اللجان؛ حفاظًا على سلامتهم، وتجنب التجمعات قبل أو عقب الامتحانات؛ للحفاظ على صحة وسلامة أبنائهم والعاملين بالمنظومة التعليمية، خصوصًا أن الدولة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لخروج ماراثون امتحانات الثانوية على أفضل صورة والجميع في أعلى درجات الجاهزية.

وأشاد شعراوي بالإجراءات الطبية والتنظيمية باللجان التي قام بزيارتها والتنسيق الذي يتم بين محافظ القاهرة وكل الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية بالامتحانات؛ وعلى رأسها مديرية الصحة ومديرية الأمن.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه يجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات، بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان.

وأضاف المحافظ أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكل العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات؛ حيث إن جميع اللجان التي ستجرى بها الامتحانات تم تزويدها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًّا، بالإضافة إلى وجود مراوح بكل اللجان تعمل بكفاءة وتوافر المياه الباردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام يبلغ ٩٣٠٩٣ طالبًا وطالبة منهم ٨٤٢٧٧ "طالب انتظام" و٨٨١٦ طالبًا وطالبة "منازل"، وعائدون من الخارج، مضيفًا أنه تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 20 طالبًا إلى 14 طالبًا أو أقل في اللجنة الواحدة؛ حرصًا على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد اللجان الرئيسية على مستوى المحافظة إلى٢٩٣ لجنة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم اتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب والتأكد من نظافتها من الداخل والمحيط الخارجي لها، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال الوجود الميداني لكل رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء تقديم الدعم اللوجيستي لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقرات اللجان عقب كل امتحان مع ضرورة استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم حاليًّا للمدارس التي ستقام بها لجان الامتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياة الموجودة داخل المقرات.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية إلى مقرات الامتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقرات اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين، وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكل الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم توفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة أي أعطال كهربائية بمحيط ومقرات اللجان.

وتفقد شعراوي وعبد العال مدرسة عابدين الثانوية بنات بشارع نوبار؛ حيث تم الاطمئنان على كل الاستعدادات الخاصة بالامتحانات وتوافر كل المستلزمات الخاصة باللجان.

وأكد شعراوي أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام الماضية؛ حيث تم رفع درجة الاستعداد في غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وفتح غرفة العمليات بالمحافظات والأحياء والمراكز والمدن، لافتاً إلى أنه تم توجيه المحافظات بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا، وكذا متابعة عمليات التعقيم والتطهير للجان واستراحات المراقبين وتقديم الإرشادات الصحية اللازمة التي تحمي أبناءنا الطلاب.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم أيضاً التنبيه على ضرورة تأمين استمرارية التيار الكهربائي وتوفير مولدات احتياطية في حالة انقطاع التيار، وتأمين توافر المياه لجميع لجان الامتحانات واستراحات المراقبين وتوفير طبيب لكل لجنة وتوفير الأدوية اللازمة للحالات الطارئة وتوفير سيارات إسعاف بالقرب من اللجان لتغطية أكثر من لجنة في حالة الطوارئ.

وقال الوزير إن جميع المحافظات أكدت خلال اليومين الماضيين الانتهاء من جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة بلجان امتحانات الثانوية العامة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية؛ لضمان انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات ، ودعم اللجان بكل المستلزمات اللازمة خصوصًا في ما يتعلق بالإضاءة والتهوية المناسبة ووسائل الراحة.

وأشار شعراوي إلى أنه تم توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ومنع الإشغالات بمحيط مقرات لجان الامتحانات والمتابعة المستمرة طوال أيام الامتحانات لضمان نظافة محيط اللجان بشكل دائم، مع التواصل الدائم مع غرفة عمليات الوزارة للتعامل مع أية مستجدات.

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