حدث ليلاً| رسالة شوقي قبل امتحانات الثانوية.. ومليوني جرعة لقاح فايزر تصل خلال أيام

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

17 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 342 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 217324 حتى اليوم.

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وزيرة الصحة: مليوني جرعة لقاح فايزر تصل خلال أيام

نفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ما أشيع حول عدم وجود جرعات من "أسترازينكا" غير صحيح علي الإطلاق، مؤكدة أن هناك توافر للجرعة الثانية من لقاح "أسترازينكا"، وتم حجز الطائرة لوصول الشحنة الجديدة من نفس اللقاح.

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وزيرة الصحة: الوضع الوبائي في مصر آمن ومتحور دلتا لم يصلنا حتى الآن

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن الوضع الوبائي لكورونا في مصر آمن مع انخفاض الإصابات.

وأضافت وتابعت الوزيرة، مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: إنه حتى الآن لم يتم رصد وجود لمتحور دلتا بلس في مصر.

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إصابة 10 أشخاص انقلبت بهم سيارة بترعة في الدقهلية

أصيب 10 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق رافد جمصة الدولي بمحافظة الدقهلية، وسقوطها في ترعة مجاورة للطريق، وتمكن أهالي القرية من انتشال السيارة والمصابين، وجاري البحث عن شخص مفقود، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث.

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هلال ذي الحجة له طبيعة خاصة.. المفتي: رؤيتنا للهلال مرهونة برؤية السعودية

أكد الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن منهج رؤية دار الإفتاء المصرية لأهلَّة الشهور العربية واحد لا يختلف في شهر عن الآخر أو بين رؤية هلال شهر رمضان وهلال شهر ذي الحجة.

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ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية لمدة 6 أيام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، ودرجات الحرارة، والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 10 يوليو إلى الخميس 15 يوليو 2021.

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طارق شوقي: الانتهاء من تجهيز غرفة التصحيح الإلكتروني للإجابات وتأمينها

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك استعدادًا على قدم وساق لامتحانات الثانوية العامة من كافة الجهات المعنية في الوزارات والمحافظات، لافتًا إلى أن العام الحالي فيصلي؛ حيث يجرى أول امتحانات من نوع جديد بعيدًا عن الأسئلة المقالية.

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ماذا قال وزير التعليم قبل ساعات من بداية امتحانات الثانوية العامة؟

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة المصرية أكملت استعداداتها لأداء امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ غدًا السبت.

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البحث عن جثمان شاب غرق بمياه شاطئ الفنار في الإسكندرية

تكثف قوات الإنقاذ النهري، جهودها للبحث عن جثة شاب لقي مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام بمياه البحر بشاطئ الفنار بحي أول المنتزة شرق الإسكندرية.

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السعودية توافق على استخدام لقاح "موديرنا" الأمريكي ضد كورونا

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، مساء الجمعة، موافقتها على تسجيل لقاح فيروس كورونا "موديرنا"، الأمريكي ‎وذلك بعد أن تقدمت الشركة بطلب الموافقة على اعتماده.

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ارتفاع حصيلة ضحايا مبنى فلوريدا المنهار إلى 78 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا مبنى سيرفسايد السكني في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، الذي إنهار جزئيًا قبل أكثر من أسبوعين، إلى 78 شخصًا، مع استمرار عمليات البحث عن ضحايا في أنقاض المبنى.

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كوبا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوبا يوم الجمعة لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 6422 حالة أي ما يقرب من ضعف العدد المسجل قبل بضعة أيام فقط، في حين بلغت الوفيات 28 حالة في الوقت الذي تكافح فيه الجزيرة لاحتواء الفيروس في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير وفي العاصمة هافانا.

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