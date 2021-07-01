شبورة ورياح.. الأرصاد: استمرار ارتفاع الحرارة وتكون شديدة على القاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة خلال الفترة القادمة.

وقالت الهيئة، في بيان لها: يظل الارتفاع في درجة الحرارة قائم خلال الفترة القادمة ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد مع وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر والرياح معتدلة.​