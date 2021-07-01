تبدأ اليوم.. 16 يوما إجازة خلال يوليو (نصفها متصلة)

كتب- محمد نصار:

يشهد المصريون خلال شهر يوليو المقبل، عددا من الإجازات والعطلات الرسمية والأسبوعية والتي قد تتخطى نصف الشهر تقريبًا وتصل ل16 يوماً تقريباً.

ويرصد مصراوي في التقرير التالي أيام الإجازات وذلك على النحو التالي:

إجازة ثورة 30 يونيو

توافق ثورة 30 يونيو يوم الأربعاء، الأمر الذي ستضطر معه الحكومة، لتأخير الإجازة يومًا لتصبح الخميس 1 يوليو، لربطها بالعطلات الرسمية، و سيبدأ الشهر بإجازة الخميس احتفالا بثورة يونيو، يتبعه الجمعة والسبت عطلات رسمية لتصبح الإجازة 3 أيام متواصلة.



10 عطلات رسمية (الجمعة والسبت)

يحصل العاملون في المؤسسات الحكومية والخاصة على 10 عطلات رسمية ما بين يومي الجمعة والسبت خلال شهر يوليو.

العطلات الأسبوعية

- الجمعة 2 يوليو.

- السبت 3 يوليو.

- الجمعة 9 يوليو.

- السبت 10 يوليو.

- الجمعة 16 يوليو.

- السبت 17 يوليو.

- الجمعة 23 يوليو توافق عيد ثورة 23 يوليو ورابع أيام عيد الأضحى.

- السبت 24 يوليو.

- الجمعة 30 يوليو.

- السبت 31 يوليو.

إجازة عيد الأضحى المبارك

يشهد شهر يوليو الاحتفال بعيد الاضحى المبارك والذي يبدأ من يوم عرفات الموافق الاثنين 19 يوليو، وحتى يوم الجمعة رابع أيام العيد الموافق 23 يوليو.

يحصل العاملون على 5 أيام متواصلة إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن ضمنها يوم الجمعة الذي يُعد عطلة رسمية يتبعه السبت أيضا لتصبح الإجازة 6 أيام بداية من الاثنين وحتى السبت، على أن تكون العودة يوم الأحد 25 يوليو.



إجازة ثورة 23 يوليو

تمنح الحكومة يوم ثورة 23 يوليو إجازة للعاملين في الدولة، وتتوافق ثورة 23 يوليو مع رابع أيام عيد الاضحى المبارك، وعليه فإن الحكومة قد تضطر لتأخير تلك الإجازة إلى يوم آخر في آخر الأسبوع التالي.