Masrawy logo white

بعد قبولها في القرى.. ما الإجراءات المنظمة لطلبات التصالح في مخالفات البناء بالمدن؟

10:05 م الأربعاء 09 يونيو 2021
بعد قبولها في القرى.. ما الإجراءات المنظمة لطلبات التصالح في مخالفات البناء بالمدن؟

ما الإجراءات المنظمة لطلبات التصالح في مخالفات الب


كتب- محمد نصار:

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قبول جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى باستثناء التعدي على أراضي الدولة.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن هذا القرار لا يطبق على طلبات التصالح في المدن والتي تسير وفقا لنصوص قانون التصالح ولائحته التنفيذية.

وبالنسبة لطلبات التصالح المقدمة في المدن على مستوى المحافظات، قال إنه يجرى حاليا ومنذ انتهاء مهلة تقديم الطلبات نهاية مارس الماضي، فحص الطلبات قبل إصدار قرار البت فيها.

كانت الحكومة أغلقت باب تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء يوم 31 مارس الماضي، بعد مد المهلة أكثر من مرة، وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وأوضح متحدث الوزارة، أن اللجان الفنية المعنية والمشكلة طبقا لقانون التصالح في مخالفات البناء تفحص حاليا الملفات المقدمة من المواطنين.

وأضاف متحدث التمية المحلية، أنه يتم تنظيم زيارات ميدانية لعمل المطابقة مع الرسومات الهندسية المقدمة من طالبي التصالح.

ووفق نصوص القانون، عقب انتهاء اللحان المشكلة من فحص الطلبات سيتم إصدار قرار نهائي بالبت فيها سواء بالقبول أو الرفض.

وفي حالة القبول سيتعين على المواطن استكمال الإجراءات وسداد باقي قيمة المخالفة.

وفي حالة الرفض، أجاز القانون إمكانية التظلم على قرار اللجنة.

اجراءات التصالح مخالفات البناء المدن القرى مصطفى مدبولي قانون التصالح

الخبر التالى:

وزير الآثار: تحالف كندي إنجليزي لتنفيذ استراتيجية إعلامية للترويج للسياحة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا