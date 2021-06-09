شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية نهارًا، لطيف على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت خبراء الأرصاد، في بيان، أنه من المتوقع حدوث نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى على القاهرة بين 23 – 37 درجة مئوية، وبورسعيد بين 22 – 31، والإسكندرية بين 21 – 27، وشرم الشيخ بين 28 – 39، وأسوان بين 28 – 44، وكاترين بين 16 – 31، والإسماعيلية بين 21 – 37 درجة مئوية.