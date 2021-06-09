Masrawy logo white

شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

09:14 م الأربعاء 09 يونيو 2021
شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

الطقس

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية نهارًا، لطيف على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت خبراء الأرصاد، في بيان، أنه من المتوقع حدوث نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى على القاهرة بين 23 – 37 درجة مئوية، وبورسعيد بين 22 – 31، والإسكندرية بين 21 – 27، وشرم الشيخ بين 28 – 39، وأسوان بين 28 – 44، وكاترين بين 16 – 31، والإسماعيلية بين 21 – 37 درجة مئوية.

الطقس درجات الحرارة الأرصاد موجة حارة

الخبر التالى:

وزير الآثار: "الفندق اللي هيقصر مع السائح هقفله"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا