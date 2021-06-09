تصل لـ45 درجة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد وهذا موعد انكسارها

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة التحاليل والتنبؤات الجوية بالأرصاد، إن درجة الحرارة ترتفع لمدة 48 ساعة فقط (الأربعاء- الخميس)، وأن الحرارة لن ترتفع مثل الموجات الأخرى التي كانت في بداية فصل الربيع والتي وصلت لـ43 درجة على القاهرة.

وأضاف شاهين، أن حالة الطقس ستكون شديدة الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، حيث تسجل القاهرة 38 درجة خلال اليومين، بينما تتراوح درجات الحرارة على المناطق الجنوبية بين 40 وحتى 45 درجة.

وتابع شاهين: "درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية يوم الجمعة المقبل، حيث تصل إلى 34 درجة على القاهرة".

ونصح مدير وحدة التحاليل والتنبؤات الجوية بالأرصاد، عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة من الساعة 12 ظهرا حتى 3 عصرا.​