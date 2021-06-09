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مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لبحث عدد من الملفات

11:08 ص الأربعاء 09 يونيو 2021
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لبحث عدد من الملفات

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- مصراوي:

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس لبحث عدد من الملفات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين، ومتابعة الموقف الخاص بالمشروعات الخدمية والقومية التي يتم تنفيذها حاليا على مستوى المحافظات، والموقف الحالى لفيروس كورونا وتلقي اللقاحات المضادة للفيروس.

ويناقش المجلس، أيضا خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة التنفيذ الدقيق للمشروعات المختلفة بكافة المحافظات ضمن المعدلات الزمنية المحددة، وفي إطار التكليفات التي تم توجيهها للمحافظين وأجهزة الدولة المختلفة في هذا الشأن وعلى رأسها التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، والتصدى بيد من حديد لكافة مظاهر البناء العشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة .

كما يتابع المجلس ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي واستمرار دعم العمالة غير المنتظمة في القطاعات التي تضررت بسبب فيروس كورونا، والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.

مصطفى مدبولي فيروس كورونا مجلس الوزراء كوفيد 19

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