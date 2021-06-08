"الشكاوى الحكومية" تزيل أسباب شكاوى المواطنين في عدة قطاعات



كتب- مصراوي:

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، فى التعامل مع هذه الشكاوى والمطالب، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وجدد الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التأكيد على استمرار جهود المنظومة فى العمل على سرعة فحص شكاوى واستغاثات المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتعامل معها على الفور سواء كانت تتعلق تلك الشكاوى والاستغاثات بالنواحي الصحية أو الاجتماعية أو الخدمية للمواطنين، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى إلى ما تعاملت معه منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مؤخراً من شكاوى واستغاثات للمواطنين، موضحاً أنها تضمنت استغاثة من المواطن (هـ. س) من ذوي القدرات الخاصة (إعاقة حركية)، والمقيم بمنطقة سيدي بشر، حي المنتزه، بمحافظة الإسكندرية، يلتمس فيها الحصول على لقاح فيروس "كورونا" بمنزله، وذلك لعدم قدرته على الانتقال لأي مركز من مراكز تلقى اللقاح، حيث لا يستطيع الحركة جراء تعرضه لحادث قطار منذ فترة تسببت في بتر قدميه، كما أنه لا يقوى على الانتظار لفترات طويلة خارج المنزل، مضيفاً أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وفي إطار الاستجابات التي تقدمها الوزارة وأجهزتها المختلفة لشكاوى وطلبات المواطنين، وخاصة ما يتعلق منها بالجانب الإنساني، أفادت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية، بأنه تم إرسال سيارة مجهزة طبياً، من الوحدة الصحية بسيدي بشر بحري إلى منزل المواطن، حيث تم حقنه باللقاح المناسب لحالته الصحية وإعلامه بموعد الحصول على الجرعة الثانية خلال أغسطس القادم، كما تم إفادته بكافة الإرشادات والنصائح الطبية اللازم اتباعها.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعى أن فريق عمل المنظومة رصد منشورًا متداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، يتضمن استغاثة لنجدة سيدة مسنة مقيمة بمنزلها بحي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث تعاني من بعض المشاكل الصحية المتنوعة التي أفقدتها القدرة على الحركة، وطالب صاحب المنشور الجهات الحكومية بتقديم يد العون لتلك السيدة ونقلها لإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وعلى الفور تم التنسيق مع فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، وتبين أن السيدة محل الاستغاثة تبلغ من العمر٧٠ عاما، ولديها اثنين من الأبناء وتقيم بشقة بمفردها، وتلاحظ أنها تعاني من مشكلات صحية أفقدتها القدرة على تحريك جانبها الأيمن بداية من الكتف وحتى القدم، ومن ثم عدم القدرة على رعاية نفسها، بما يجعلها بحاجة إلى تلقى العلاج أولًا ثم نقلها إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية –بناءً على طلبها-، وعليه فقد استدعى أعضاء الفريق سيارة إسعاف لنقل الحالة إلى أقرب مستشفى للتقييم الطبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لها، وفي الوقت نفسه قام المختصون بالمنظومة بالتنسيق مع هيئة الاسعاف المصرية ومدير مستشفى شبرا العام، لإتمام إجراءات نقل الحالة واستقبالها بالمستشفى، وخلال التقييم الطبي المبدئي للحالة تبين اشتباه إصابتها بفيروس "كورونا"، ونظرا لسوء وضعها الصحي تقرر حجزها بالمستشفى حتى تعافت، وتوجه فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي مرة أخرى إلى مستشفى شبرا العام، لاستلام الحالة حيث نسق فريق عمل المنظومة مع هيئة الإسعاف المصرية، لتوفير سيارة إسعاف لنقل المواطنة إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية وتم تسكينها بها لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية.

وفيما يتعلق بالاستغاثات والشكاوى الواردة، والتى تتعلق بالمرافق، أشار الدكتور طارق الرفاعى إلى أن المنظومة تلقت عبر الموقع الالكتروني لها شكوى من المواطن (م. ا)، والمقيم بإحدى قري مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، بشأن حدوث انقطاع متكرر للتيار الكهربائي يستمر لعدة ساعات عن منزله وعدد من المنازل المجاورة بالقرية، مرجعًا هذا الانقطاع لوجود عطل دائم بلوحة الكهرباء الكائنة بمحول القرية وعدم قدرتها على تحمل الأحمال.

وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تبين أن المنطقة محل الشكوى يتم تغذيتها من محول الشيخ سليم (2) بقدرة تحمل 160 ك.ف .أ، ويمتد من مغذى أبو عليان - موزع أم عزام ونسب تحميله 76 %، وعليه فقد تم اجراء صيانة لجسم صندوق الجهد المنخفض وإصلاح العطل وتم مراجعة التغذية الكهربائية للمنطقة محل الشكوى وتبين أن التغذية مستقرة، وتم إزالة أسباب الشكوى .

كما تلقت المنظومة عددًا من الشكاوى من بعض ملاك المزارع الكائنة بمحافظة المنيا زمام مركز دير مواس الكيلو 112 أسيوط من الطريق الصحراوي الغربي، موضحين بها أنهم شرعوا في البدء بإجراءات التقنين، حيث إن مزارعهم مدرجة ضمن مشروع "المليون ونصف المليون فدان"، وعلى الرغم من ذلك إلا أن التيار الكهربائي الواصل لأراضيهم غير منتظم ولا يتعدى ساعات توصيله يوميا مقدار خمس أو ست ساعات، بما يشكل عائقًا على استمرار مراحل استزراع الأراضي، كما طالبوا بعدم سحب الأسلاك والكابلات الكهربائية الواصلة لهم عند تأخر أي منهم في سداد قيمة الممارسة المقررة عليهم حفاظًا على سلامة المحاصيل.

وبتوجيه الشكوى إلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تبين أن بعض مقدمي الشكاوى يستمدون التيار الكهربائي بطريقه غير قانونية لتشغيل مواتير ومعدات ري الأراضي الخاصة بهم مما تسبب في زيادة نسب الفقد في الطاقة الكهربائية، وتهدر مثل هذه التصرفات غير القانونية على الدولة أكثر من مليار ومائتى مليون جنيه بنطاق محافظات الشركة، كما تم فتح التقديم لتقنين هذه التفريعات غير القانونية وتركيب عدادات كودية لحساب الطاقة المستهلكة وتقليل نسبة الفقد طبقا لقواعد تم الاتفاق عليها بالشركة القابضة لكهرباء مصر وتم تسهيل الإجراءات والتيسير في حساب المقايسات اللازمة لتركيب العدادات لتحفيزهم على التقدم ولكن بعض هؤلاء الملاك لم يلتزم بذلك، وبناء عليه تم تنظيم حملات لفصل التيار الكهربائي عن التفريعات غير القانونية للحد من الخسائر التي تسببها هذه التفريعات للشركة، وحرصا على الزراعات الموجودة حاليا تم الاتفاق على اعادة التوصيل لهذه التفريعات لمدة شهر واحد ينتهى في 30/6/2021 على ان يتم خلال هذه الفترة التقدم لتركيب عدادات كودية من ملاك التفريعات الذين لم يتقدموا وسداد قيمة المقايسات المطلوبة، وخلال هذه الفترة سيتم حساب متوسط الاستهلاك بالمحاضر التي يتم تحريرها على الاحمال الفعلية لحين تركيب العدادات، وسيتم معاودة فصل التيار الكهربائي عن هذه التفريعات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد لقيمة المقايسة اعتبارا من 1/7/2021، على أن يُعمم هذا القرار على جميع المُضارين.

وفي سياق ذى صلة سجل المواطن (أ. ج) شكوى بشأن وجود محول كهرباء بجوار محل سكنه بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، يُحدث صافرة انذار وبعض الأصوات غير المعتادة والتي قد تنم عن وجود بعض الاحتراقات للأسلاك بداخله مما يسبب ذعرًا للمارة.

بالتوجيه إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أفادت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بوصول فرق الصيانة المختصة والانتهاء من أعمال صيانة المحول محل الشكوى، وبالتواصل مع المواطن للمتابعة أكد على صحة ما ورد بالإجراء موضحًا أنه لم يعد يصدر أي أصوات أو إنذار من المحول وبذلك ازيلت أسباب الشكوى.

كما سجل المواطن (م. ط) شكواه حول وجود عمود إنارة متهالك وبه تآكل نتيجة الصدأ أمام منزله بقرية طوخ الخيل بمحافظة المنيا، بما قد يتسبب في تهديد حياة المواطنين.

وبإحالة الشكوى إلى محافظة المنيا، أفادت رئاسة مركز ومدينة المنيا أنه تم إرسال عمود كهرباء جديد للعنوان محل الشكوى وتم تركيبه وتثبيته محل العمود القديم وإزالة اسباب الشكوى.

وتلقت المنظومة شكوى من بعض أهالي مركز الواسطى بمحافظة بني سويف يتضررون من عدم إجراء صيانة لأعمدة الإنارة الموجودة بالطريق الواصل بين جزيرة النور، أطواب، مركز الواسطى، مطالبين بسرعة الانتهاء من تركيب الأسلاك بها لإنارة الطريق، حيث انه يخدم أربع قرى.

وبالتوجيه لمحافظة بني سويف أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي بأنه تم زراعة 13عمود إنارة بالطريق محل الشكوى كما تم تركيب 600 متر سلك و15 كشاف بطول الطريق.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعى أن المنظومة تلقت شكوى من المواطن (م. أ) المقيم بإحدى قرى مركز طوخ بمحافظة القليوبية يتضرر فيها من انقطاع الخدمة بالتليفون الأرضي ومن ثم انقطاع خدمات الانترنت.

وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أفادت الشركة المصرية للاتصالات بأنه تم إصلاح العطل الكائن بالخط الواصل للعميل وأصبحت تعمل الخدمة بصورة جيدة، وتواصلت الشركة بالعميل للمتابعة والتأكد من إزالة أسباب الشكوى.

كما سجل المواطن (أ. ف) شكواه بشأن تأخر تنفيذ طلب نقل خط تليفون أرضي يخصه من عنوان لآخر حيث إنه من قاطني مدينة العبور بمحافظة القليوبية، مطالبًا بسرعة نقل الخط وتوصيل الخدمة له.

بالتوجيه إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أفادت الشركة المصرية للاتصالات أنه تم تركيب الخط الأرضي للعنوان محل الشكوى وتوصيل الخدمة للمواطن وأصبحت تعمل بصورة جيدة.

وسجل مواطن آخر شكواه بشأن تناثر أسلاك خطوط الهواتف التليفونية خارج الصندوق المخصص لها أمام إحدى العمائر السكنية بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، مطالبًا بإعادة تنظيم تلك الأسلاك، وبإحالة الشكوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم تهذيب الأسلاك محل الشكوى وتنظيمها داخل الصندوق المخصص لذلك، وإزالة أسباب الشكوى.

وحول الشكاوى الواردة للمنظومة فى شأن رفع إشغالات الطرق، تلقت المنظومة شكوى من المواطن (م. ح) يتضرر من قيام أحد جيرانه بإنشاء بروز في العمارة القاطن بها بعزبة عثمان بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بما تسبب في سد منافذ منزله، مؤكدًا أن تلك البروز تمت بدون أي إجراء قانوني، وبالتوجيه لمحافظة القليوبية أفاد حي غرب شبرا الخيمة أنه تم تحرير محضر رقم 1 لسنة 2021 للمواطن صاحب المخالفة محل الشكوى، وتم إزالة البروز من قبل الحي وعليه تم الاتصال بالمواطن الذى أكد على إزالة أسباب الشكوى.

كما وردت شكوي من مواطن آخر حول انتشار الباعة الجائلين بحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، مستخدمين مكبرات صوت بما يسبب إزعاجا دائما لقاطني الحي وتحويله الى سوق عشوائية، وبالتنسيق مع محافظة الإسكندرية أفاد حي الجمرك أنه تم شن حملة لإزالة الإشغالات بالمنطقة محل الشكوى بحضور رئيس الحي، حيث تم غلق وتشميع عدد ثلاثة محال، لعدم الالتزام بقرارات الغلق، والإجراءات الوقائية الاحترازية الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس "كورونا"، كما تم التحفظ على عدد ٢٧ حالة إشغال طريق وتحصيل ٣٠ غرامة نقدية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، على أن تستمر متابعة الحملات لضمان عدم تكرار الشكوى.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعى أن فريق عمل المنظومة رصد منشورًا متداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" يشير إلى وجود إشغالات على جانب ترعة المحمودية بمحافظة الإسكندرية، بعد تطويرها تخص أحد المقاهي المتواجدة هناك مطالبًا باتخاذ اللازم إزاء تلك المخالفة، وبالتوجيه إلى محافظة الإسكندرية، أفاد حي شرق بتوجيه فرق العمل المختصة لرفع وإزالة تلك الإشغالات محل الشكوى، على أن تستمر جهود المتابعة لعدم تكرار المخالفة تارة أخرى.

وفي ذات الإطار تلقت المنظومة عدة شكاوى من سكان أحد العقارات بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة، حيث يتضررون من قيام أحد السكان بالعقار ذاته، بتحويل شقته السكنية إلى نشاط تجاري، كما قام بالاستيلاء على الحديقة الواقعة بمدخل العقار وتحويلها من منفعة عامة لكافة السكان إلى منفعة خاصة به وحده؛ علاوة عن بناء "سلم" بمدخل العقار، مطلاً على الحديقة، كما طالبوا في شكواهم بسرعة التحرك ومساعدتهم في إزالة تلك التعديات، خوفاً على سلامة العقار والمقيمين به.

وبالتوجيه إلى محافظة القاهرة، أفاد حي المعادي بأنه سبق تحرير عدة محاضر لتلك المخالفات محل الشكوى، منها محضر مخالفة رقم (3) لسنة 2009، والخاص بقيام ملاك الشقتين (1) و(2) بالدور الأرضي، بإجراء تعديلات غير قانونية، ومحضر رقم (5811) لسنة 2018 بقسم المعادى للمشكو في حقه لاستيلائه على الحديقة الخاصة بالعقار والتصرف فيها ضمن شقته، كما أفاد حي المعادي بتشكيل حملة مكبرة لإزالة تلك التعديات والمخالفات بالعقار محل الشكوى، وإزالة السلم الكائن بمدخل العقار.

وتلقت المنظومة شكوى من أحد المواطنين بشأن حدوث هبوط أرضي حاد بشارع الاربعين امام إحدى مدارس التعليم الابتدائي بحي المطرية بمحافظة القاهرة، بما يشكل خطرًا على المارة.

وبالتوجيه إلى محافظة القاهرة، أفاد رئيس حي المطرية بانه تم معاينة العنوان محل الشكوى، وتبين أن سبب الهبوط يعود إلى وجود غرفة تفتيش - صرف صحي - قديمة سقط بداخلها الغطاء بعد تحطمه، وتم الاستعانة بكل من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق بالمحافظة للإصلاح، وإزالة أسباب الشكوى.