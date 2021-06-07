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السيسي يوجّه بخفض زمن الإفراج الجمركي حتى المعدلات الدولية

06:53 م الإثنين 07 يونيو 2021
السيسي يوجّه بخفض زمن الإفراج الجمركي حتى المعدلات الدولية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار جهود خفض زمن الإفراج الجمركي للوصول للمعدلات الدولية، خاصةً من خلال استكمال تنفيذ أعمال الميكنة وتطوير العملية الجمركية، وفق الجدول الزمني المخطط.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير بوزارة المالية.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الإفراج الجمركي المعدلات الدولية مصطفى مدبولي

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