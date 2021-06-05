اختيارات الرئيس للموضوعات

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كثيرًا ما يتوقف بل ويتوقع الرأي العام أن تأتي اختيارات السيد الرئيس لموضوعات الاجتماعات باختلاف مستوياتها وتنوع المشاركين فيها.. وكان آخر هذه الاختيارات الحكيمة والذكية في توقيتها والأهم أنها تمس قضايا تشغل بال الرأي العام، هو الاجتماع الخاص بامتحانات الثانوية العامة التي تمثل رعبًا وأولوية مطلقة في كل بيت مصري.. وتأتي قرارات الاجتماعات جامعة بين الحرص على التطوير والواقعية الثقافية والاجتماعية في الوقت ذاته.. ومن المؤكد أن قرار الجمع بين أسلوب أداء الامتحان بين الإلكتروني والورقي قرار غاية في الحكمة، بل إنه في اتجاه التطوير بكل وضوح خاصة وأن السيد الرئيس من أشد المؤيدين بل والمبادرين بالدفع بتطوير التعليم في مصر عبر كل مراحله. وإن كان من وجهة نظري وبكل الصدق أقول إننا لم نجح حتى الآن في تسويق أهداف وأساليب تطوير التعليم وهو أمر حتمي ومصيري.. إن أردنا أن ندفع بمصر إلى التصنيف العالمي، ومن قبله وهو الأهم أن يكون علمًا نافعًا ومضيفًا للفكر والحياة. لم ننجح بالدرجة المطلوبة في تسويق مفهوم التطوير داخل المؤسسات التعليمية وكذلك على مستوي الرأي العام الجماهيري.. وقد سبق وأن طرحت مفهوم: "هو أنا غلطان".. هو أنا غلطان لو أردت أن أجعل أطفالنا سعداء في مدارسهم ولا نجعلهم يحملون الأثقال على ظهورهم.. هو أنا غلطان لو أردت أن أزيل رعب الثانوية العامة من النفوس وأن نحوله إلى أمل وليس كابوسًا.. هو أنا غلطان لو جعلت شبابنا يفكر ويناقش ويمتلك عقلًا ناقدًا وليس عقلًا حافظًا ناقلًا.. وأنا عندي دليل في كليتي التي أعتز بها وأفتخر أنني أول دفعة.. فالحد الأدنى للقبول في كلية الإعلام يتعدى 94%، ومع ذلك حينما أدعو طالبًا أو طالبة للصعود بجواري على المنصة ليقدموا أنفسهم باعتبار أنهم سيكونون إعلاميين تجدهم يتصببون عرقًا.. وأمام الصدق مع النفس يأتون إليَّ بعد المحاضرة ويقولون: "يا دكتور أنت تطلب منا ما لم نتعلمه أو نتعود عليه وهو التحاور، ومن ثم نحن نعاني".. وهنا أتوقف وأسأل هل أنا غلطان في كتابة مقالي هذا؟!!..
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