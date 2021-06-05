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اليوم.. مدبولي يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويتفقد عددا من المشروعات

10:20 ص السبت 05 يونيو 2021
اليوم.. مدبولي يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويتفقد عددا من المشروعات

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتفقد عدد من المشروعات.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريرا من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، تضمن رصدا لمجهودات اللجنة خلال شهر مايو الماضي.

وأثنى رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها اللجنة الطبية على مدار الفترة الماضية، واهتمامها بالاستجابة للاستغاثات الطبية التي ترد إليها على الفور، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات الحرجة، فضلا عن توفير الأدوية.

مصطفى مدبولي قناة السويس المنطقة الاقتصادية مجلس الوزراء

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