عضو الكلية الملكية للطب النفسي: 15% من حالات الاكتئاب الشديد تؤدي إلى الانتحار

(مصراوي):

أكدت الدكتورة هالة حماد عضو الكلية الملكية للطب النفسي بإنجلترا، أن مرض الاكتئاب يزيد من احتمالية إصابة الشخص بمضاعفات أخرى مثل زيادة نسبة الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى أن حوالي 15% من الحالات الشديدة قد تودي بصاحبها إلى الانتحار إذا لم يتم علاجها.

وقالت حماد في كلمتها خلال مؤتمر صحفي نظمته شركة "جانسن مصر"، لإعلان طرح عقار سبراڤاتو، لعلاج مرضى الاكتئاب المقاوم للعلاج: "يعمل هذا الدواء على منطقة مختلفة وهو مسئول عن الحالة المزاجية لدى المريض وهو ما يعكس للمريض أمل ويضعف الميول الانتحارية لدى المريض لأنه بالفعل يكون مريضًا منذ فترة طويلة وعندما يجد أحد الأدوية سريعة المفعول فإنه يمنحه أمل لا يتوقعه".

وأضافت حماد: "العلاج الجديد هو الأمل الجديد لمن فقد الأمل، ولو قلنا إن 30% من مرضى الاكتئاب، يصابون بمرض الاكتئاب المقاوم للعلاج، فإن هذا الدواء يبدأ عمله خلال 4 ساعات من تعاطيه ويشعر المريض خلال 24 ساعة، بتحسن كبير، وخلال 4 أسابيع يؤدي إلى تحسين الصحة العلاجية للمريض".

وأوضحت أن معظم حالات الاكتئاب تستجيب للعلاجات التقليدية من مضادات الاكتئاب والعلاجات النفسية، ولكن المشكلة الحقيقية هي أن نسبة 20- 30% من مرضى الاكتئاب لا يستجيبون لتلك العلاجات ويعرف هذا المرض بالاكتئاب المقاوم للعلاج.

وأكملت: "في الأعوام الأخيرة ظهرت علاجات حديثة للتعامل مع هؤلاء المرضى كالعقار الذي نتحدث عنه اليوم والذي يعمل بطريقة متطورة حيث إنه ينظم عمل مادة الجلوتامات في المخ وهي أحد أهم الموصلات العصبية التي تساعد المرضى على التحسن السريع والفعال كما أنه يؤخذ عن طريق بخاخة الأنف، ما يسهل علي المرضي استخدامه بالإضافة إلى سرعة امتصاصه وبالتالي سرعة واستمرارية فاعليته".