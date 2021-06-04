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انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

03:20 م الجمعة 04 يونيو 2021
انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

الطقس

كتب أحمد مسعد:

توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، انخفاضًا في درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، خلال فترات الليل.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السبت يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب وجنوب البلاد ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من خليج السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء وجنوب غرب البلاد، واضطرابًا بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60: 70 كم/ساعة وارتفاع الموج من 3: 5 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

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