رشوة ومخالفات وضوابط جديدة.. تفاصيل أسبوع ساخن في شركات مياه الشرب

كتب- محمد عبدالناصر:

على مدار الأسبوع الأخير، تمكنت أجهزة الرقابة الإدارية من القبض على رئيسي شركتي مياه الشرب، ما دفع وزير الإسكان لإصدار تكليفات جديدة خاصة بتعيين رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل المحافظات.

البداية كانت آخر الأسبوع الماضي حيث أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط؛ لاتهامه بالحصول على مبلغ 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، من إحدى شركات القطاع الخاص مقابل استغلال سلطات وظيفته في إسناد واستلام أعمال بالمحافظة.

وكان بلاغ يفيد بتلقي المتهم مبلغًا ماليًا لتسهيل بعض الإجراءات التي تتعلق بعمله، وتم إعداد كمين له وتتبع تحركاته واستيقافه بمعرفة الأجهزة المختصة، ومعاينة السيارة الخاصة به، وتبين وجود مبلغ مالي كبير بشنطة السيارة، وتم التحفظ على السيارة ورئيس الشركة.

ولم تمر سوى أيام قليلة ليتم التحفظ على رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، الذي ألقي القبض عليه من داخل مكتبه لاتهامه في مخالفات مالية، مع عرضه على نيابة الأموال العامة بالقاهرة التحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وخلال نهاية الأسبوع توفى اللواء شريف فارس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

تكليفات خاصة بالتعيين:

الأمر الذي جعل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إصدار حزمة من التكليفات للمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن تعيينات رؤساء الشركات التابعة.

وأكد وزير الإسكان، أن هذه التكليفات، تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بمستوى أداء الشركات، وتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على أعلى مستوى، وتحقيق خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتجديد الدماء في المناصب القيادية، واكتساب المزيد من الخبرات، وتمكين الكفاءات من تولي المناصب القيادية، مشددًا على أنه يتم تقييم أداء جميع القيادات بشكل مستمر، لما فيه مصلحة العمل، وتنفيذ خطط الوزارة التنموية، وخدمة المواطنين.

وتضمنت التكليفات التي أصدرها وزير الإسكان، ما يلي: "يُعين رئيس الشركة التابعة لمدة عام قابل للتجديد، ولمدة أقصاها 3 سنوات لنفس الشركة، مع إجراء حركة تنقلات شاملة لجميع رؤساء الشركات التابعة بشكل دوري، ويتم تعيين نائبين لكل رئيس شركة تابعة، وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل منهما، مع مراعاة تطبيق الضوابط الخاصة بتعيين رؤساء مجالس إدارات غير تنفيذيين، وتعيين أعضاء منتدبين تنفيذيين، بالشركات، على أن يكونوا من القيادات المتميزة تحت سن الـ60".

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