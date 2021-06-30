الجريدة الرسمية تنشر أسماء متضرري إنشاء السد العالي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1435 لسنة 2021 بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف تعويضات نقدية لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.

وجاء في المادة الأولى، "ووفق على التصرف بالمجان، بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض - والمبنية أسمائهم في الكشوف أرقام (1. 2. 3 ) المرافقة - أو ورثتهم بحسب الأحوال لمساحات الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة المبينة مواقعها ومساحتها قرين كل منهم.