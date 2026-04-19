أمين مساعد "الأطباء" يكشف كواليس التحقيق مع ضياء العوضي ونصيحته لمحاميه

كتب : أحمد جمعة

10:56 م 19/04/2026

الطبيب ضياء العوضي

قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء وعضو لجنة التحقيق مع الطبيب الراحل ضياء العوضي، إنه كان أحد أعضاء اللجنة التي نظرت في ملف الدكتور ضياء العوضي، وقررت إحالة الأمر إلى الهيئة التأديبية.

وأوضح أمين، في منشور على موقع فيس بوك، أنه واجه خلال جلسات التحقيق محاولات اتهام بعدم الحياد، إلى جانب ما وصفه بعبارات شد وجذب وتهديدات برفع دعاوى قضائية ضده.

وأشار إلى أن جلسات التحقيق لم تشهد إنكارًا من الطبيب أو من معه، بل تم التركيز على الدفاع عن آرائه، باستخدام أمثلة وقصص تاريخية وأدبية في إطار تبرير تلك الآراء، مثل جاليليو الذي أنكر الناس عليه قوله ثم ظهرت صحة أفكاره وكذلك الأنبياء والعديد من وسائل الدفاع التي لا تظهر ندما أو تهربا أو التفافا رغم وضوح فساد حديثهم وتضاده للعلم.

وأضاف أنه خلال آخر جلسات التحقيق، قام الطبيب بمصافحة لجنة التحقيق وتوجيه حديث مباشر له، ثم وجّه إليه عبارة مفادها: "ياريت بس تسمع كلامي وصحتك هتبقى حاجة تانية".

وتابع أمين: حينها أيقنت أن الرجل لا يحتاج لجلسة تحقيق بل يحتاج لأمر آخر لا يتوافر في هذه الغرفة، حينها أيقنت أن الرجل قد يكون عنده عذره لكن ما عذر من معه ومن يشجعونه وهم بكامل وعيهم ويعلمون يقيناً لأنه يضر بنفسه قبل أن يضر الناس.

واختتم تصريحاته بعبارات الدعاء للراحل، قائلاً: "لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ضياء العوضي تحقيقات أخبار مصر نقابة الأطباء

