رئيس "دينية الشيوخ" ينعى والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

كتب- محمود مصطفى:

نعى الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، التي وافتها المنية، اليوم الخميس.

وقال عامر في بيان له، الخميس: "اتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ في وفاة السيدة والدته".

ودعا رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة، بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن المقرر، أن يتم تشييع جنازة والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غداً بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير بالتجمع الخامس، ليتم الدفن بمقابر العائلة ببني مزار بمحافظة المنيا.