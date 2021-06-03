الزراعة: استمرار حركة صادرات المحاصيل الزراعية المصرية إلى السعودية

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي اليوم الخميس، على تعليق العمل بالاشتراطات الجديدة التي يطلبها الجانب السعودي المتعلقة بتصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى المملكة.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد اجتماعًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مع الجانب السعودي لمناقشة الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، بحضور الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، والنائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، والمفوض التجاري أسامة باشا رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى السعوديه ومن الجانب السعودي، الدكتور هشام الجضعي رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء، والدكتور سامي الصقر نائب الرئيس لقطاع العمليات،والاستاذه غندوره غندورة المدير التنفيذي للتعاون الدولي، ومحمد دهاس المدير التنفيذي لدعم التفتيش، و الدكتور صالح الشايب رئيس قسم مصانع الأغذية، ومحمد أبوعباة رئيس قسم العلاقات الخارجية.

واستعرض الجانب المصري، خلال الاجتماع موقف الصادرات الزراعية المصرية، وسمعتها العالمية التي تتمتع بها، والإجراءات الرقابية التي تتبعها الدولة المصرية لضمان سلامة وجودة المنتجات المصرية وأنها تراعي تطبيق كل الاشتراطات والضوابط الدولية وهو ما أدى إلى تبوأ الصادرات الزراعية المصرية مراكز متقدمة على مستوى العالم.

من جانبه عبر رئيس هيئه الغذاء والدواء السعودي، عن تفهمه لوجه نظر الجانب المصري وتقديره لما يبذل من جهود في هذا الشأن واتفق على تعليق العمل بالاشتراطات الجديدة مع قيام الجانب السعودي بإرسال وفد فني رفيع المستوى، إلى مصر الأسبوع القادم للاطلاع على الإجراءات التي تتخذها الدوله المصريه سواء من جانب هيئة سلامة الغذاء أو الحجر الزراعي مع زيارة بعض المحطات التصديرية والمعامل التابعة لوزارة الزراعة ومناقشة الاشتراطات والاطلاع على المنظومة الرقابية التي تقوم بها الحكومة المصرية.

وقالت وزارة الزراعة، أنه بعد الاستماع إلى كل وجهات النظر لكل الحاضرين سواء من الجانب المصري أو السعودي وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الشكر للجانب السعودي على تفهمه وجهة النظر المصرية ورحب بزيارة الوفد السعودي الأسبوع القادم.

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