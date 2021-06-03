رقمية مغلقة.. الاتصالات: ربط 2500 مدرسة بشبكة ألياف ضوئية خلال امتحانات الثانوية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم ربط 2500 مدرسة بشبكة تعتمد على الألياف الضوئية، ولا تعتمد على شبكة الإنترنت العادية، وهي شبكة رقمية مغلقة مخصصة لأغراض التعليم ما بين المدارس ووزارة التربية والتعليم.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، "شرفت بالعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه باستخدام أعلى التقنيات حتى تتم الامتحانات على النحو الذي نرجوه".