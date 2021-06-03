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بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزراء الصحة والطيران والسياحة والآثار

02:19 م الخميس 03 يونيو 2021
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزراء الصحة والطيران والسياحة والآثار

خالد العناني وزير السياحة والاثار

كتب- محمد نصار:

تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الآن، مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل جديدة بشأن الموقف الحالي لفيروس كورونا.

ويشارك في المؤتمر أيضا الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، يرافقهم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، للحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي؛ لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، وذلك فور وصولهم محافظة البحر الأحمر؛ لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي ضمن خطة التصدي للفيروس وتنشيط حركة السياحة.

وزير السياحة وزيرة الصحة مطار الغردقة وزير الطيران التطعيم ضد كورونا

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