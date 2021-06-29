وزير العدل لـ"النواب": نتعاون مع "التخطيط" و"الاتصالات" لتطوير مكاتب الشهر العقاري

كتب- نشأت علي:

وجَّه المستشار عمر مروان، وزير العدل، الشكر إلى وزيرة التخطيط؛ لتعاونها في طلبات تنفيذ سيارات متنقلة أو شراء وتخصيص أماكن للوزارة لإنشاء مقرات للشهر العقاري .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، والتي شهدت مناقشة 31 أداة رقابية موجهة لوزير العدل، تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤالًا، عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن نقص عدد الموظفين بها؛ مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها، فضلًا عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات.

وأكد وزير العدل العمل خلال الفترة الماضية لحل أزمة التكدس التي كانت تشهدها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق في مكاتب البريد، بواقع 109 مكاتب، يعمل منها 101 حاليًّا، لافتًا إلى اختيار مكاتب بريد مميكنة، ليسهل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسهولة.

ولفت مروان إلى التعاون المستمر مع وزير الاتصالات في شأن تطوير مقرات الشهر العقاري بمختلف المحافظات، قائلاً: "هناك أماكن تحتاج إلى خطوط ربط، ويجري التنسيق مع وزير الاتصالات في هذا الشأن، وهناك تعاون على أعلى مستوى؛ لكننا لا نستطيع العمل على الجميع مرة واحدة".

وتابع وزير العدل: بالنسبة إلى مطالب بعض النواب بشأن إضافة مقرات وفروع جديدة لمكاتب الشهر العقاري في دوائرهم أو موظفين، فإنه يتم النظر في جدوى عمل مكتب جديد في المنطقة المذكورة، وقد يتبين عدم وجود جدوى اقتصادية بفتح مكتب جديد مع كفاية المقرات القائمة بالفعل، ويتم الإرجاء لحين تقديم خدمات مستحدثة.

وأكد وزير العدل أن أكتوبر بها 13 مقرًّا ومأمورية شهر عقاري، لافتًا في سياق متصل إلى أنه في ما يتعلق بمقر أوسيم، فإن حالته صعبة، بالفعل تم استئجار مقر بديل واستغلاله؛ لكن يبقى توصيل خط الربط بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.