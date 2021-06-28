13.7 ألف شقة.. فيديو جوي لسكن الموظفين في مدينة بدر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدكتور عاصم الجزار، تابع الموقف التنفيذي للوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمشروع "سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية" بمدينة بدر، والتي سيتم تخصيصها للموظفين المُنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا موقف أعمال المرافق، والمشروعات الخدمية لسكان المنطقة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمشروع "سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية" بمدينة بدر، والتى تضم 9024 وحدة سكنية بـ(376 عمارة)، وكذا الانتهاء من أعمال المرافق الخاصة بها، بينما يجري تنفيذ 4704 وحدات، بـ(196 عمارة) في المرحلة الثانية من المشروع، وكذا أعمال المرافق الخاصة بها، وتخطت نسبة الإنجاز 20%.

وأشار الوزير إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لمنطقة "سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية" بمدينة بدر، وتشمل: "3 مدارس للتعليم الأساسي والثانوي، 4 أسواق، وحدتين صحيتين، مخبزين، وملعبًا خماسيًا"، حيث تم الاستلام الابتدائي لعدد من المشروعات، وباقي المشروعات بلغت نسبًا متقدمة.