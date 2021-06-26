تصيب هذه المدن.. الأرصاد تكشف تفاصيل ظاهرة تزيد الإحساس بحرارة الجو

كتب- أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام النسبة الأعلى للرطوبة على الإطلاق خلال العام كله، وتتجاوز نسبة 90% في المدن الساحلية و80% بالقاهرة الكبرى، مؤكدة أن هذه النسبة تزيد من الإحساس بحرارة الجو.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن نسب الرطوبة العالية تتكون بفعل تبخر المياه، خاصة المياه الأكثر دفئًا، لذلك تكون المناطق الأكثر رطوبة بالقرب من البحر الأحمر، وبالتالي تكون المدن المطلة على البحر الأحمر الأعلى إحساسًا بالحرارة.

وكشفت الهيئة أسباب الإحساس بحرارة مع زيادة نسبة الرطوبة، مؤكدة أن التعرق في حد ذاته لا يفعل شيئًا لتبريد الجسم، مالم تتم إزالة الماء بطريقة التبخر، والرطوبة النسبية العالية تؤخر التبخر، وبالتالي يتم استخراج الطاقة الحرارية اللازمة لتبخير العرق من الجسم وبالتالي تبريده.

وأوضحت الهيئة أنه في ظل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة النسبية العالية يبذل الجسم كل ما في وسعه للحفاظ على درجة حرارته الداخلية وعندما يتجاوز اكتساب الحرارة المستوى الذي يمكن أن يزيله الجسم أو عندما لا يستطيع الجسم تعويض السوائل والأملاح المفقودة من خلال العرق، تبدأ درجة حرارة اللب الداخلي للجسم في الارتفاع.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه عندما يكون الطقس حارا وجافا يمكن احتماله أكثر عندما يكون حارا ورطبا.