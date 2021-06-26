ارتفاع ملحوظ.. الأرصاد: طقس شديد الحرارة لمدة أسبوع والعظمى 44 درجة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الحوية استمرار شدة حرارة الطقس لمدة أسبوع، بداية من اليوم السبت حيث تسجل القاهرة 38 درجة.

وأضاف خبراء الهيئة أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي وسيطرته على شمال البلاد بقيم ضغط منخفضة تعمل على رفع درجة الحرارة بشكل ملحوظ على الوجه البحرى والقاهرة.

وتابعوا: تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 37 و38 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب البلاد بين 38 وحتى 44 درجة، وأشاروا إلى ارتفاع نسبة الرطوبة على شمال البلاد لتكون العظمي بين ٧٠ : ٩٠ % والصغري تصل إلى ٣٠%.

وأوضح الخبراء أن ارتفاع نسبة الرطوبة يؤدي إلى الإحساس بالمزيد بحرارة الطقس ليلا ونهارا.