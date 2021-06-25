​​يوم يخشاه الفاسدون.. "خطة النواب" تشيد بلقاء السيسي برئيس الرقابة الإدارية

كتب- نشأت علي:

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية وضعت على قمة أولوياتها مكافحة الفساد وإعلاء معايير الشفافية والنزاهة وإغلاق منافذ الفساد والفاسدين.

وأضاف: "رأينا لأول مرة رئيس الدولة يستدعي لمعظم اجتماعاته مع أجهزة الدولة رئيس جهاز الرقابة الإدارية كواحد من أهم أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد في مصر ليشارك يدًا بيد وخطوة بخطوة في أن يكون أي إنجاز على أرض مصر محصنًا ضد الانحراف والفساد".

وقال: "نستدعي هذا المشهد اليوم في ذكرى عزيزة وغالية وهي مرور 57 عامًا على إنشاء جهاز الرقابة الإدارية".

وتابع: 57 عامًا مرت على إنشاء هذه المؤسسة الوطنية التي عملت خلالها تحت الشعار الأممي متحدون على مكافحة الفساد، بعيون ساهرة تخشى الله، وتعاهدت على حماية حقوق الشعب التي كفلها الدستور والقانون اتساقًا مع رؤية قيادة سياسية حكيمة تدفع عجلة التنمية وتعلي من شأن حقوق الإنسان وتحقق آمال الشعب في التخلص من وصمة الفساد لتصبح مصر على أيدي هؤلاء الشرفاء في طليعة الدول في مقياس النزاهة والشفافية وهو ما يليق بمصر قيادة وشعبًا".

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن مكافحة الفساد أحد أهم مرتكزات القيادة السياسية على مدار السنوات السبع الماضية، ذلك لأنها ميقنة بالأثر المدمر للفساد و الفاسدين في أجهزة الدولة إن لم يتم الضرب عليهم بيد من حديد، فالفساد المالي يدمر الاقتصاد و يضعف ثقة المستثمرين و يقلل الدخل القومي و يساعد على نهب المال العام.