مؤشرات سارة.. الصحة العالمية تعلن وضع كورونا في شرق المتوسط

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، إنه حتى أول أمس، جرى إبلاغ المنظمة بنحو 179 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، منها أكثر من 3.9 ملايين حالة وفاة.

وأوضح أن إقليم شرق المتوسط أبلغ عن حوالي 10.8 ملايين حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19، وعن وقوع 213.5 ألف حالة وفاة بهذا المرض.

وأشار المنظري إلى أن عدد حالات الإصابة يشهد تراجعًا للأسبوع العاشر على التوالي، مع استقرار أو تراجع طفيف في عدد الوفيات.

لكنه قال إنه رغم هذا الخبر السار، أبلغ 6 بلدان في الإقليم عن زيادة في عدد الحالات الجديدة الأسبوع الماضي، مقارنةً بالأسبوع السابق له.

وتجاوزت زيادة الحالات في عُمان واليمن 20%، بينما أبلغت أفغانستان وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن عن زيادة في عدد الوفيات بنسبة تجاوزت 20%، بحسب المنظري.

وأوضح مدير الصحة العالمية الإقليمي أن هناك عدة أسباب وراء هذه الزيادات، منها انتشار التحورات المثيرة للقلق، وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية، وعدم الإمداد المنصِف باللقاحات الذي يشهده العالم ونشهده في إقليمنا، إلى جانب التردد في أخذ اللقاحات.​