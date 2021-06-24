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شديد الحرارة على القاهرة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل

05:00 ص الخميس 24 يونيو 2021
شديد الحرارة على القاهرة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل

طقس شديد الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الخميس إلى الثلاثاء المقبل، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

يوم الخميس 24 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب البلاد وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

يوم الجمعة 25 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم السبت 26 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم الأحد 27 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم الاثنين 28 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم الثلاثاء 29 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس شديد الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية السواحل الشمالية

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