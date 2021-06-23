شديد الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا.

وأضاف الخبراء، أن الطقس ليلاً، لطيف على كافة أنحاء البلاد، مع اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشار الخبراء، إلى تراوح نسب الرطوبة العظمى والصغرى على السواحل الشمالية بين 90 و40 درجة، والقاهرة بين 70-25، وشمال الصعيد بين 30-25، وجنوب الصعيد بين 25-15 درجة.

ومن المتوقع، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة والموج من متر لمترين إلا ربعًا، واتجاه الرياح من شمالي غربي إلي جنوبي غربي، والبحر الأحمر من معتدل لمضطرب، وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.

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