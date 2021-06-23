Masrawy logo white

شديد الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

10:44 م الأربعاء 23 يونيو 2021
شديد الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

الأرصاد

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا.

وأضاف الخبراء، أن الطقس ليلاً، لطيف على كافة أنحاء البلاد، مع اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشار الخبراء، إلى تراوح نسب الرطوبة العظمى والصغرى على السواحل الشمالية بين 90 و40 درجة، والقاهرة بين 70-25، وشمال الصعيد بين 30-25، وجنوب الصعيد بين 25-15 درجة.

ومن المتوقع، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة والموج من متر لمترين إلا ربعًا، واتجاه الرياح من شمالي غربي إلي جنوبي غربي، والبحر الأحمر من معتدل لمضطرب، وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 42 درجة.

الأرصاد طقس الخميس درجات الحرارة الطقس

الخبر التالى:

وزير الزراعة يوجه بفتح تحقيق في واقعة حريق الصوب الزراعية بالديوان العام

كورونا.. لحظة بلحظة

498

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

278295

إجمالي الإصابات

15935

إجمالي الوفيات

206852

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:تعادل فرنسا والبرتغال في مواجهة مثيرة.. وهدف يُنقذ ألمانيا أمام المجر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا