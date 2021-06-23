رئيس جامعة القاهرة: سخرنا كافة الإمكانيات لخدمة مسيرة التنمية الوطنية المستدامة

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة سخرت ما تملكه من خبرات وإمكانيات مادية وبشرية لخدمة مسيرة التنمية الوطنية المستدامة، كما حققت طفرة على كافة المستويات التعليمية والبحثية والإدارية، من خلال عمليات التطوير الشاملة داخل الجامعة، واتخاذ خطوات كبيرة في مسيرة التوسع والتطوير.

وأضاف الخشت خلال رئاسته اليوم الأربعاء اجتماع مجلس كلية الزراعة، أن الجامعة أطلقت العديد من المشروعات البحثية التطبيقية تخدم القضايا التنموية للمجتمع، ومواكبة المعايير الدولية للبحث العلمي وتوجيه وربط تخصصاته باحتياجات سوق العمل محليًا وخارجيًا، ما أدى إلى احتلال الجامعة موقع الصدارة على مستوى الجامعات المصرية والإفريقية في العديد من التصنيفات، والوجود في مصاف الجامعات العالمية الكبرى والتفوق على العديد منها.

وأوضح أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات حول مشروعات التطوير المُتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والتي يتم تنفيذها في الكلية في إطار خطة الجامعة ورؤية الجمهورية الجديدة بحضور ومشاركة قيادات الكلية وبرئاسة عميدها الدكتور عمرو مصطفى.

وأكد الخشت دعم الجامعة غير المحدود للكلية لتنفيذ المشروعات العلمية المتميزة التي تخدم الأهداف القومية والمشروعات التنموية، وتطوير العملية التعليمية والبحثية والمعملية، داعيا مجلس كلية الزراعة لإجراء الدراسات اللازمة لإطلاق أكبر مشروع لتطوير محطة التجارب الزراعية ومزارع الكلية في وادي النطرون وفق أحدث المواصفات العالمية.

وأوضح، أن الكلية تمتلك العديد من البرامج المتميزة التي تستهدف سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية كما شهدت تطوير اللوائح الخاصة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بحصول كلياتها ومعاهدها على الاعتماد الدولي ضمن إستراتيجية التحول نحو جامعات الجيل الثالث والمنافسة عالميًا.

وناقش الخشت مع مجلس كلية الزراعة مقترح رفع قيمة المكافأة الخاصة بمراجعة الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه ورفعها من 50 جنيها إلى 350 جنيها لإثابة أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة القائمين على المراجعة بما يتناسب مع الوقت والجهد المبذول منهم لتخريج باحثين وعلماء.

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة، بالدعم الكامل والمستمر الذي يقدمه الدكتور الخشت للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية والتدريبية بالكلية، وتوفير كافة احتياجات هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وقال، إن الكلية حصلت على 10 شهادات أيزو من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) وشركة SGS في عدة مجالات، منها جودة الإدارة، وجود البيئة، والسلامة والصحة المهنية، والعديد من المعامل والمراكز، من بينها معمل بحوث الميكروبيولوجي، ومعمل تحاليل الكيمياء والمياه والتربة، و معمل سلامة الغذاء، كما حصل برنامج التصنيع الغذائي باللغة الإنجليزية على الاعتماد الدولي من ألمانيا ، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة سلامة الغذاء للكشف عن جودة وسلامة الغذاء وأيضا البنك الزراعي المصري لإنشاء مركز للإبداع في الزراعة في مزرعة الكلية وتوفير منتجات الكلية في 100 مركز تابع للبنك على مستوى الجمهورية.

وتفقد الخشت الكلية، وافتتح عددًا من المنشآت والمعامل التي تم تطويرها وتحديثها وعددها 23 معملًا، منها 5 معامل بقسم الألبان، و معملين بكل من أقسام الكيمياء، والميكروبيولوجي، والصناعات الغذائية، وأمراض النبات، والحيوان الزراعي، والمحاصيل والنبات وفسيولوجيا النبات والأراضي، إضافة إلى تطوير معمل هندسة النظم الحيوية والبيئية بقسم الهندسة الزراعية ، وتجديد 17 صوبة زراعية بالإضافة إلى صوبتين على مساحة 2 فدان لإنتاج مليون شتلة زيتون، وإنشاء معمل مُعتمد دوليًا للكشف عن الجينات المُعدلة وراثيًا في الأغذية، ومركز للتطوير المهني معتمد دولياً، في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة برفع كفاءة المعامل البحثية لتساهم في الأبحاث التطبيقية التي تغطي العديد من المجالات في نطاق تحقيق التنمية المستدامة للدولة.