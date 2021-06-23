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مصر للطيران تسير اليوم 56 رحلة جوية لنقل 4979 راكبا

04:30 ص الأربعاء 23 يونيو 2021
مصر للطيران تسير اليوم 56 رحلة جوية لنقل 4979 راكبا

أرشيفية

تسير شركة مصر للطيران، غدًا الأربعاء، 56 رحلة جوية بمعدل 37 رحلة دولية و12 رحلة داخلية و7 رحلات شحن جوي لنقل 4979 راكبًا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

شركة مصر للطيران رحلات جوية الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

498

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

278295

إجمالي الإصابات

15935

إجمالي الوفيات

206852

إجمالي المتعافين

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