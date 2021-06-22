حفاظًا على صحة الجماهير.. وزيرة الثقافة: إلغاء النشاط الثقافي بمعرض الكتاب 2021

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، معلقةً على إلغاء النشاط الثقافي الخاص بمعرض الكتاب هذا العام: إن إقامة معرض الكتاب الدولي هذا العام بعد إنجازًا كبيرًا ودورة استثنائية؛ لأننا رأينا دولًا أكبر منا في الإمكانات ولم تستطع اتخاذ قرار إقامة معرض الكتاب لديها.

وأضافت عبد الدايم، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: من هنا كان يجب علينا أن نقيِّم هذه الدورة وَفق ضوابط صارمة وإجراءات احترازية شديدة تحافظ على صحة الجميع، حتى لو لم نستطع أن نقيِّم النشاط الثقافي الذي كنا نقوم به كل عام.

وأضافت وزيرة الثقافة: لم يتم اتخاذ أي إجراء في تنظيم هذه الدورة بشكل انفرادي، وإنما كان باتفاق كل الجهات المسؤولة؛ ومنها وزارة الصحة، وبعد دراسة الأمر رأينا صعوبة إقامة النشاط الثقافي حتى ولو بشكل جزئي؛ نظرًا لصعوبة السيطرة على الجمهور في المعرض، على عكس الجمهور في المسارح ودور السينما والأوبرا، التي يتم حجز التذاكر لزيارتها مسبقًا وَفق أرقام المقاعد.

وتابعت عبد الدايم: نخوض هذه الدورة عصرًا جديدًا من التحول إلى الرقمنة والتطوير، عبر إطلاق الفعاليات من خلال المنصة الرقمية التي يتم خلالها بث جميع الأنشطة الثقافية لتعويض توقف النشاط الثقافي بالمعرض.

أقيم مؤتمر صحفي، اليوم، للإعلان عن تفاصيل الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمركز المنارة في التجمع الخامس.