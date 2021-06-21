وزير التنمية المحلية يلتقي وفد اتحاد مجالس ومدن الكاميرون ورئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع وفد اتحاد مجالس ومدن الكاميرون – يضم 3 محافظين من المدن الكاميرونية يمثلون أيضا رئاسة اتحاد منتجي الأخشاب بالكاميرون- عقب مشاركتهم في فعاليات الدورة الـ 25 للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بالقاهرة برئاسة أوجستين تامبا رئيس الاتحاد وجريجوري ميوانو عمدة مدينة كومپو وأمين عام الصندوق بمشاركة المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات بحضور وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومسئولى الاتحاد.

في بداية اللقاء رحب اللواء محمود شعراوي، بالوفد الكاميروني في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا على خصوصية العلاقات المصرية الأفريقية بصفة عامة والعلاقات مع دولة الكاميرون على وجه الخصوص.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوفد الكاميروني المشارك في اجتماع منظمة المدن الأفريقية والذي يمثل منتجي الأخشاب وتنظيم لقاء لبحث آليات التعاون المستقبلية في مجال صناعة الأثاث واستيراد الأخشاب واستغلال الميزات التنافسية لكلا البلدين في هذا المجال حيث تتميز مصر بالريادة في مجال صناعة الأثاث إقليمياً وعالمياً وتحتل الكاميرون ترتيب متميز على مستوى الدول المصدرة لمختلف أنواع الأخشاب بالعالم.

وأشار إلى التوجيهات المستمرة لرئيس الجمهورية للحكومة بمد جسور التعاون بين مصر وأشقائها بالقارة في مختلف المجالات والقطاعات، وتعزيز التنسيق خاصة في مجالات المشروعات المشتركة بما يعود بالنفع على كافة الشعوب الأفريقية.

وأضاف أن الدول الأفريقية تتمتع بالعديد من الميزات التنافسية والموارد والخيرات الطبيعية وغنية بالمواد الخام التي يمكن الاستفادة منها وخلق فرص صناعية وموارد اقتصادية كبيرة لتحسين الأحوال المعيشية لأبناءها، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية وهو يركز على ضرورة الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تتميز بها دول القارة وخلق قيمة مضافة منها على أرض دول أفريقيا بدلاً من تصديرها وإعادتها لشعوبنا بأسعار كبيرة مرة أخرى لذا يمكننا خلق آليات لتحقيق الشراكة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين.

وشدد اللواء محمود شعراوي على الاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي لصناعة الأثاث خاصة مع إنشاء مدينة دمياط للأثاث لتصبح مركز متكامل ومتخصص في صناعة الأثاث وفق أرقي التصميمات العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، لتلبية احتياج السوق المحلي، وفتح آفاق تصدير الأثاث إلى المحيط الجغرافي الأفريقي والعربي، لافتاً إلى إمكانية دراسة إقامة شراكة فعلية بين مصر والكاميرون في هذا المجال واستيراد المواد الخام من الأخشاب الكاميرونية وتصدير الأثاث المصري لفتح شراكات وأسواق جديدة في دول غرب أفريقيا بالإضافة إلى تبادل ونقل الخبرات المصرية في مجال صناعة الأثاث وتدريب الشباب والكوادر الكاميرونية في هذا المجال.

ومن جانبه تقدم وفد الاتحاد بالشكر لوزير التنمية المحلية والدولة المصرية على كرم الضيافة خلال مؤتمر منظمة المدن والحكومات الأفريقية، مؤكدين على أن مصر هي أم الدول الأفريقية وهذا قول مأثور لدى الكاميرونيين تعلموه منذ الصغر.

وأكد أوجيستين تامبا حرص الاتحاد على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بفتح مجالات للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين فيما يخص مجال الأخشاب والأثاث والتنسيق الجيد مع الحكومة الكاميرونية في هذا الشأن خاصة وأن بلاده ضمن العشر دول في قطاع الأخشاب عالمياً، مشيراً إلى أن بلاده تتميز بالعديد من الموارد الطبيعية ومنها الخشب والكاكاو خاصة في مدينة كومبو ويمكننا خلال الفترة المقبلة وضع الأليات المناسبة لبدء التعاون بما يحثث مصالح دولنا وشعوبنا.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد حلمي، على أن مصر دولة رائدة في مجال صناعة الأثاث على مستوى العالم، والأثاث المصري معروف منذ أيام الفراعنة، لافتاً إلى الاهتمام والدعم المستمر من القيادة السياسية لهذه الصناعة المهمة التي توفر حوالي مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويعمل بها حوالي 200 ألف ورشة ومصنع للأثاث.

وقال حلمي: دولة الكاميرون من أكبر المصدرين للأخشاب في العالم ويمكن فتح مجالات للتعاون بين البلدين بعد دراسة أنواع وخامات الأخشاب الموجودة هناك لإيجاد منتجات ذات قيمة مضافة للجانبين وشراكة قائمة على المنفعة المتبادلة بما يفيد السوق المحلي الكاميروني والأسواق المجاورة لها من دول القارة.

وأشار المهندس أحمد حلمي، إلى أنه يمكن التواصل خلال الفترة القادمة مع المتخصصين من الجانب الكاميروني في مجال الأخشاب بصورة مباشرة لتحديد مجالات التعاون.

ومن جانبه أكد جريجوري ميوانو، عمدة مدينة كومبو الكاميرونية، على رغبته في إيجاد تعاون متعدد الأوجه في مجال صناعة الأخشاب والأثاث بين مصر والكاميرون وخلق قيمة مضافة لتلك الصناعة في البلدين، لافتاً إلى تقديم كل الدعم وتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول الأثاث المصري والاستفادة من الخبرة المصرية والخبراء المصريين وتدريب الشباب الكاميرون في مجال الأثاث وصناعة الأخشاب.

وتم الاتفاق على تبادل المعلومات بين الجانين خلال الأيام القادمة فيما يخص متطلبات السوق الكاميروني في مجال صناعة الأثاث وأنواع وخامات الأخشاب الموجودة وتعريف السوق المصري بها تمهيداً لعقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس لاستكمال التواصل وتحديد آليات وإجراءات التعاون.