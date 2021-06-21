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رئيس الحجر الزراعي: مصر تفوقت على إسبانيا في تصدير البرتقال

01:22 ص الإثنين 21 يونيو 2021
رئيس الحجر الزراعي: مصر تفوقت على إسبانيا في تصدير البرتقال

البرتقال

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، إن مصر تتصدر عرش تصدير الموالح في العالم وتحديدا محصول البرتقال، مشيرًا إلى أن مصر كانت تحتل المركز الثالث عالميًا وحاليًا تحتل المركز الأول في العالم.

وأضاف العطار في حوار خاص لـ " مصراوي" أن مصر تخطت أسبانيا ونجحنا في تصدير البرتقال لدولة البرازيل رغم أن إنتاج مصر من البرتقال بلغ 4.5 ألف بينما تُنتج البرازيل 12ألف طن، لافتا إلي أن المنتج المصري يتميز بالطعم والرائحة المميزة.

وأشار رئيس الحجر الزراعي،إلي أن مصر ضاعفت تصدير المحاصيل الزراعية خلال السنوات الثلاث الماضية، مضيفا أن إجمالي الصادرات المصرية عام 2020 بلغت ‏‏نحو 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه.​

أحمد العطار البرتقال إسبانيا الحجر الزراعي

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