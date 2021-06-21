​​ الغائب الحاضر.. عروض نادرة وحصرية للطفل على المنصة بعد إلغاء أنشطته بمعرض الكتاب

(مصراوي):

تشهد الدورة الـ52، من معرض القاهرة الدولي للكتاب، احتفاء خاص بأنشطة الطفل، سواء على المنصة الرقمية للمعرض، أو من خلال إصدار الكثير من الإصدارات هذا العام عبر دور النشر المختلفة.

وأكدت مصادر مطلعة بإدارة المهرجان أن المنصة سوف تخصص جزءا كبيرا من وقتها لعرض أنشطة الطفل، بعد أن تم إلغاء برنامج الأنشطة هذا العام، وكان أحد أبرز مميزات المعرض على مدار تاريخه، وكانت الأنشطة تستمر طوال أيام المعرض بإقبال كبير من الأطفال.

وقالت المصادر، طورنا مفهوم الأنشطة الثقافية والفنية التي تقام على هامش معرض الكتاب واستفدنا بكل التجارب التي سبقتنا في معارض مماثلة مثل فرانكفورت الدولي والشارقة وغيرهما، ويتم الآن رفع الأنشطة التي تم الاتفاق عليها على المنصة لتكون جاهزة خلال أول أيام المعرض.

ولفتت المصادر إلى أن المعرض سيشهد الكثير من المفاجآت للأطفال مثل عروض أفلام تحريك نادرة للفنان الكبير حجازي، تعرض لأول مرة على المنصة، وعروض مسرحية وسينمائية حصرية.