لأول مرة.. معلومات مجلس الوزراء مشاركًا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

(مصراوي):

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي ينطلق 30 يونيو الجاري، في دورته الــ52 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "في القراءة حياة".

وأوضح المركز في بيان له، الأحد، أنه تم تخصيص جناح له بالقسم المخصص للجهات الحكومية باعتباره مركز فكر بحثي رائد متميز يسهم في عملية صنع القرار، فضلاً عن أنه يُعد حلقة الوصل بين المجتمع الأكاديمي والبحثي من جهة، ودائرة صنع القرار من جهة أخرى.

وأشار إلى أن المشاركة تأتى في إطار اضطلاع المركز بدوره المجتمعي، فضلاً عن تضافر جهود المركز مع الهيئة المصرية العامة للكتاب وتوطيد أواصر التعاون بينهما.

ويستعرض المركزمجموعة متنوعة من أحدث إصداراته في مختلف المجالات، فضلاً عن تسليط الضوء على مختلف أنشطته وإنجازاته، ومختلف الجوائز التي نالها المركز وتصدره قائمة مراكز الفكر على مستوى العالم، وكذلك الترويج للتطبيق الإلكتروني الذي أطلقه مؤخراً تحت اسم (IDSC) الذي يُعد منصة مهمة من منصات التواصل مع الجمهور يُتيح من خلالها المركز البيانات والمعلومات المحدثة من مصادرها المتنوعة لتسليط الضوء على أداء القطاعات المختلفة، وتبلغ محتويات التطبيق ما يقرب من 2000 قيمة وعنصر بيان لمؤشرات محلية وعالمية، فضلاً عن أسعار السلع محليًا وعالميًا وأبرز مؤشرات البورصات والأسواق المالية وأسعار صرف العملات المختلفة.

ويستهدف المركز، إتاحة المعلومات ودعم اتخاذ القرار وإثراء البنية المعلوماتية وإتاحتها لمجتمع المستفيدين، خاصةً أنه يمتلك مكتبة تُعتبر نموذجاً مصريًّا متميزًا لمكتبة متخصصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من شأنها مساندة جهود المركز بتوفير مصادر المعلومات بكافة أنواعها وأشكالها، فضلاً عن قواعد البيانات التي يتم تحديثها بشكل دوري بهدف دعم توجهات المركز نحو خدمة متخذ القرار.