نائبة لوزيرة الثقافة: لماذا لم يتم تجديد وتطوير المسارح بأسيوط؟!

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الأحد، بسؤال إلى وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم، حول تطوير المسارح التابعة لوزارة الثقافة بمراكز أسيوط، والاهتمام بالفرق المسرحية هناك، مؤكدة الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه ذلك في مواجهة التطرف والإرهاب.

وقال السعيد، في سؤالها للوزيرة: إنه في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور توعوي وتثقيفي وتفعيل للأنشطة الطلابية والشبابية بقصور الثقافة، لماذا لم يتم تجديد وتطوير المسارح والفرق المسرحية بما يلزم لتقوم بدورها المنوط به في مراكز محافظة أسيوط؛ خصوصًا مركز ساحل سليم ومركز الغنايم.

وأشارت النائبة إلى أن ما ينفق على الفرق المسرحية وأجر الممثلين وتكلفة العرض يعتبر مبالغ قليلة جدًّا، بالنظر إلى الدور التنويري المهم الذي يمكن أن تلعبه هذه الفرق في التصدي للتطرف والإرهاب؛ وهو الأمر الذي ينبغي أن يكون على رأس أولويات الوزارة، وكجزء من الاهتمام بالصعيد.