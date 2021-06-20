Masrawy logo white

نائبة لوزيرة الثقافة: لماذا لم يتم تجديد وتطوير المسارح بأسيوط؟!

03:19 م الأحد 20 يونيو 2021
نائبة لوزيرة الثقافة: لماذا لم يتم تجديد وتطوير المسارح بأسيوط؟!

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الأحد، بسؤال إلى وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم، حول تطوير المسارح التابعة لوزارة الثقافة بمراكز أسيوط، والاهتمام بالفرق المسرحية هناك، مؤكدة الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه ذلك في مواجهة التطرف والإرهاب.

وقال السعيد، في سؤالها للوزيرة: إنه في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور توعوي وتثقيفي وتفعيل للأنشطة الطلابية والشبابية بقصور الثقافة، لماذا لم يتم تجديد وتطوير المسارح والفرق المسرحية بما يلزم لتقوم بدورها المنوط به في مراكز محافظة أسيوط؛ خصوصًا مركز ساحل سليم ومركز الغنايم.

وأشارت النائبة إلى أن ما ينفق على الفرق المسرحية وأجر الممثلين وتكلفة العرض يعتبر مبالغ قليلة جدًّا، بالنظر إلى الدور التنويري المهم الذي يمكن أن تلعبه هذه الفرق في التصدي للتطرف والإرهاب؛ وهو الأمر الذي ينبغي أن يكون على رأس أولويات الوزارة، وكجزء من الاهتمام بالصعيد.

مجلس النواب تطوير المسارح أسيوط وزيرة الثقافة

الخبر التالى:

تفعيل كارت الفلاح بـ12 محافظة.. "الزراعة": موسم 2021 الأخير في التعامل الورقي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
589

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

899

متعافون اليوم

276190

إجمالي الإصابات

15791

إجمالي الوفيات

204701

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:دعم وهمي| تحقيق يكشف: كيف يستولي أصحاب مخابز على أموال الدعم من المواطنين؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا