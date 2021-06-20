"السياحة": الانتهاء من أرشفة 13 مليون ورقة إلكترونيًّا في إطار الانتقال إلى العاصمة الإدارية -صور

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتَين في نوفمبر الماضي، بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار.

وأكد العناني أن مشروع التحول الرقمي جاء انطلاقًا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية؛ لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه في إطار التعاون بين الوزارتين، وفي ضوء بناء مصر الرقمية، فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى إلى مواكبة التكنولوجيات الرقمية العالمية والاستفادة من الفرص التي تتيحها في تعزيز القدرات التنافسية لقطاع السياحة والآثار، من خلال توفير آليات رقمية لخلق قيمة مضافة للخدمات السياحية؛ بما يسهم في جذب وتحفيز السائحين لزيارة مصر والترويج لمقوماتها السياحية، وإبراز الصورة الحضارية لمصر وأهم معالمها السياحية والأثرية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الحرص على متابعة أعمال بروتوكول التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والآثار، للتأكد من سير العمل وفقًا للخطة الزمنية المحددة والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه إتمام التنفيذ، بالإضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه في رقمنة الوثائق وأرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة بوزارة السياحة والآثار، في إطار تضافر الجهود لتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتم الإعلان خلال الاجتماع عن الانتهاء من الأرشفة الإلكترونية لما يقرب من 13 مليون ورقة لوزارة السياحة والآثار وذلك في إطار عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتمت مناقشة مستجدات الأعمال الخاصة بالموقف التنفيذي لبوابة التأشيرات السياحية الإلكترونية للتسهيل على السائح في الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر، وإضافة لغات جديدة للخط الساخن (١٩٦٥٤) الذي فعلته وطورته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شركة "أكسيد" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أول يوليو الماضي، مع بدء استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر وذلك لتلقي كل استفسارات وآراء السائحين طوال فترة إجازتهم في مصر.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة مقترح لاستحداث خدمة جديدة للسائحين عن طريق قيام شركات المحمول بإرسال رسالة ترحيب بالسائح عند وصوله إلى المطارات المصرية وتعريفه برقم الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار؛ وذلك للتواصل بشكل مباشر وأسرع مع السائحين لتوفير سبل الراحة لهم.

وناقش الاجتماع مستجدات الأعمال بشأن تطوير البوابات التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار؛ سواء الخدمية أو الترويجية، وميكنة الخدمات بالمنشآت الفندقية والمحلات السياحية ونظام إدارة المعلومات الجغرافية وإنشاء تطبيق على الهاتف المحمول "موبايل أبلكيشن" لتقديم الخدمات للسائحين.

حضر الاجتماع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور خالد الشريف مستشار وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، وعدد من قيادات الوزارتَين.