تختصر الوقت وتراعي دقة البيانات.. كيف تستفيد من البوابة الإلكترونية للمدن الجديدة؟

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية العمل بالموقع الإلكترونى الجديد والمخصص لخدمة سكان المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، (http://nuca-services.gov.eg).

ويستعرض مصراوي الخدمات التي يقدمها الموقع وكيفية التعامل معها، والتي جاءت على النحو التالي:

الهدف من الموقع:

إصدار جميع الخدمات التي تقدم للمواطن، بشكل مُميكن، وحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات، ومراعاة الدقة والسرية للبيانات، ومتابعة أعمال الإدارات، وتقليل الفترة الزمنية اللازمة للخدمات.

كما تستهدف هيئة المجتمعات من تقديم الخدمات إلكترونيا لفصل مقدم الخدمة عن طالبها، والتيسير على الموظف في أداء الأعمال، بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد، كما يتيح النظام الإلكترونى مؤشرات أداء لمتابعة معدلات إنجاز الخدمات، ومؤشر المتحصلات المالية، ومؤشرات أخرى تشمل معدلات (التخطيط العمراني – التخصيص – تسليم الوحدات والأراضي – تراخيص البناء – تراخيص المحال).

خدمات الموقع:

- إمكانية الاستعلام عن المستندات والرسوم لجميع الخدمات.

- الاستعلام عن الطلبات المقدمة، والمخالفات والمديونيات، وسدادها إلكترونيا.

- إمكانية رفع المستندات المطلوبة، مما يساهم فى التقليل من أعباء وروتين التعامل الورقي.

- وجود شرح كامل لكيفية تقديم طلب الخدمة ومتابعته حتى إتمام تنفيذه والحصول على الخدمة.

- عدد من الخدمات العقارية، وخدمات تراخيص المبانى.

- خدمات تراخيص التشغيل.

- طلب استلام قطعة أرض أو وحدة.

- طلب تنازل أو نقل ملكية.

- خدمات تراخيص المبانى والتي تشمل طلب بيان صلاحية موقع وطلب ترخيص أعمال بناء وطلب خطاب للتأمينات وطلب إخطار البدء فى تنفيذ أعمال وغيرها.

-خدمات توصيل المرافق (كهرباء – مياه – غاز).

- إتاحة الدفع الإلكترونى من خلال الموقع، ومنافذ فورى المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

طريقة التعامل مع الموقع:

خدمات الموقع الإلكتروني متاحة للمواطنين في المدن الجديدة، وللاستفادة من هذه الخدمات يتم التوجه للمركز التكنولوجي بالمدينة التابع لها، وتقديم طلب مجانى لYنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمرة واحدة.

وتقتصر الخدمة الآن للمخصص له الوحدة أو الأرض فقط، ويذهب إلى جهاز المدينة بنفسه، حيث لا يتم التسجيل بموجب توكيلات أو شركات.