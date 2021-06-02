Masrawy logo white

القوى العاملة: 7 خطوات لتجديد تصريح الإقامة بالإمارات إلكترونيا

10:09 م الأربعاء 02 يونيو 2021
القوى العاملة: 7 خطوات لتجديد تصريح الإقامة بالإمارات إلكترونيا

تعبيرية

كتب - يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حددت خطوات تجديد تصريح الإقامة إلكترونيا عبر موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان القوى العاملة من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حددت خطوات تجديد تصاريح الإقامة في الإمارات، وذلك عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.

وأوضحت المحلق العمالي أن الخطوات تتمثل في:

- التسجيل وإنشاء الحساب -(الهوية الرقمية)- أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق.

- اختيار خدمة تجديد إصدار تصريح إقامة.

- تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم.

- تقديم طلب لتجديد بطاقة الهوية.

- تسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة.

- وضع ملصق الإقامة على جواز السفر.

- توصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمد.

تجديد تصريح الإقامة الإمارات القوى العاملة

الخبر التالى:

المتحدة: محمد خضر رئيسا لشبكة قنوات cbc

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
956

إصابات اليوم

40

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

263606

إجمالي الإصابات

15136

إجمالي الوفيات

192823

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا