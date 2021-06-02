بعد ارتفاع أسعار الزيوت.. "التموين" تحصِّل فروق الأسعار من البقالين و"جمعيتي"

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال بيان لها اليوم الأربعاء، إنها قامت بخصم فروق أسعار الزيت من أصحاب مشروع "جمعيتي"، الذين كانت لديهم أرصدة متبقية من الشهر الماضي ضمن آخر استعاضة بواقع 4 جنيهات عن كل زجاجة لم تصرف خلال الشهر الماضي.

وأضافت مصادر بالوزارة أن هناك عددًا كبيرًا من مشروع جمعيتي قد صرفوا كميات من الزيوت ضمن آخر استعاضة، وفقًا للفواتير بالسعر القديم، ولم يقوموا بصرفها للمواطن، وتبقت كرصيد مرحل للشهر الجديد وفقًا لتسوية الماكينة التي يقوم بها البدال مع شركات الجملة، كما تدرس الوزارة كيفية الحساب المتبقي لدى البدالين.

وتستمر وزارة التموين في صرف السلع التموينية لشهر يونيو، بواقع 50 جنيهًا للفرد حتى 4 أفراد و25 جنيهًا بداية من الفرد الرابع، وتم تطبيق الأسعار الجديدة للزيوت: 21 جنيهًا للعبوة لتر و17 جنيهًا للعبوة 800 مللي.