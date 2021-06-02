"أبناء غزة هواهم مصري".. مصطفى الفقي: غزة أكثر منطقة تُرهق إسرائيل تاريخيًا

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن أبناء غزة هواهم مصري، فأهل غزة أقرب لمصر، مشيرا إلى أن مصر كانت تحكم قطاع غزة من عام 1948 وحتى 1967، بينما أبناء الضفة الغربية يحبون مصر لكنهم أقرب للأردن.

وأضاف "الفقي" في حواره لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء، أن مصر هي الرئة الوحيدة لغزة وجيشها هو القوة الوحيدة التي لم تلطخ يدها بدماء الفلسطينيين، موضحًا أن الثقة بين مصر وأهل غزة كانت دائمة ومطلقة إلى أن ظهرت المقاومة الإسلامية.

وتابع: "إسرائيل لتغيظ رئيس منظمة التحرير الفلسطيني عملت المقاومة البديلة، فأصبح لهم موقف من الدولة المصرية"، مؤكدًا أن غزة أكثر منطقة تُرهق إسرائيل تاريخيًا وهي الأعلى كثافة سكانية.