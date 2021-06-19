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وزيرة التضامن: رفع مكافأة الرائدات الريفيات من 300 إلى 900 جنيه

10:53 م السبت 19 يونيو 2021
وزيرة التضامن: رفع مكافأة الرائدات الريفيات من 300 إلى 900 جنيه

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

(مصراوي):

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك نقصًا في وظائف الأخصائي الاجتماعي، ولكن يتم التغلب على هذا الأمر من خلال الخدمة العامة، خاصة وأن الأخصائي الاجتماعي والرائدة الريفية من أهم العناصر بالوزارة التي تقدم جهودًا عظيمة على أرض الواقع، جاء ذلك خلال ندوة حزب مستقبل وطن تحت عنوان "برامج الحماية الاجتماعية".

وأضافت، في ندوة لحزب مستقبل وطن، اليوم السبت، أن الأخصائي الاجتماعي يراقب على تقديم الخدمة، ومن هنا يأتي دوره المهم بالوزارة، ويتم إعداد تشريع بشأن الخدمة العامة ليساهم في التغلب على هذه الأزمة المتمثلة في نقص الأخصائيين الاجتماعيين على مستوى الجمهورية، لتكون لهم نسبة من الخدمة العامة، مشيرة إلى أنه يتم استضافة بنك ناصر في الوحدات الاجتماعية المطورة، للتعريف بالخدمات التي يقدمها البنك للمواطنين.

وفيما يخص الرائدات الريفيات ودورها فى المجتمع، قالت القباج، إن دورها عظيم، وتم رفع المكافأة التي كانت تتقاضاها إلى 900 جنيه بدلًا من 300 جنيه، بالإضافة لحزمة من المزايا المتمثلة في دمجها في منظومة التأمين الصحي والتموين، وغيرها من المزايا التي تحصل عليها الرائدة الريفية لعظيم دورها في المجتمع والوزارة.

نيفين القباج الرائدات الريفيات وظائف الأخصائي الاجتماعي برامج الحماية الاجتماعية

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