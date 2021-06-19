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"الصيف هيبدأ".. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل الانقلاب الصيفي وموعده

09:54 م السبت 19 يونيو 2021
"الصيف هيبدأ".. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل الانقلاب الصيفي وموعده

المعهد القومي للبحوث الفلكية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يجريها المعهد، فإن موعد الانقلاب الصيفي بنصف الكره الشمالي لهذا العام سيوافق الاثنين 21 من يونيو 2021، إيذانًا ببدء فصل الصيف فلكيًا.

وبحسب بيان اليوم، سيكون يوم 21 يونيو هو أطول نهار في عام 2021 في نصف الكرة الشمالي، هذا هو اليوم الذي تصل فيه الشمس في رحلتها السنوية إلى أقصى ارتفاع لها شمالا، في كوكبة السرطان 23.5 درجة شمالاً.

وتحدث الانقلابات (الصيفي والشتوي) نتيجة أن محور دوران الأرض - حول نفسها يميل بزاوية 23.5 درجة على مستوى مدارها حول الشمس.

ويظل اتجاه محور دوران الأرض ثابتًا في الفضاء أثناء دورانه حول الشمس، بينما يتحرك خط رؤية الأرض للشمس عبر دائرة الأبراج، نتيجة لذلك، يميل القطب الشمالي للأرض أحيانًا نحو الشمس (في يونيو)، وفي أوقات أخرى يميل بعيدًا عنه (في ديسمبر)، يؤدي هذا إلى ظهور الفصول على الأرض.

المعهد القومي للبحوث الفلكية الانقلاب الصيفي نصف الكره الشمالي فصل الصيف

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