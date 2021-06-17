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رئيس الأسقفية يطلع على مستجدات مشروع ترجمة الكتاب المقدس للصم

03:25 م الخميس 17 يونيو 2021
رئيس الأسقفية يطلع على مستجدات مشروع ترجمة الكتاب المقدس للصم

رئيس الأسقفية يطلع على مستجدات مشروع ترجمة الكتاب

كتب- مصراوي:

زار الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية وحدة ترجمة الكتاب المقدس للمسيحيين الصم بمصر بكنيسة يسوع نور العالم بمنطقة مصر القديمة للاطلاع على آخر مستجدات المشروع والتعرف على فريق العمل والذي يضم أربعة أفراد من الصم من الكنيسة إذ يقام المشروع بالشراكة مع هيئة "Door" المعنية بتوصيل قصص الإنجيل للمسيحيين الصم.

يتضمن مشروع ترجمة الكتاب المقدس العمل على إنتاج ٣٢ قصة كتابية من سفر التكوين وحتى صعود السيد المسيح وتستهدف توصيل رسالة الإنجيل للمسيحيين الصم باللهجة المصرية في كل أنحاء الجمهورية، إذ يقيم المشروع يوم تجريبى كل ستة أشهر لاختبار مدى جودة وصول الإشارات بشكل مبسط ومفهوم لكل الصم.

جدير بالذكر أن مشروع ترجمة الكتاب المقدس في السنة الثانية له الآن حيث كانت السنة الأولى بمثابة تدريب للفريق على كيفية العمل على تنفيذ المحتوى القصصي للكتاب المقدس ومن المقرر أن تكون مدة المشروع أربعة سنوات.

مشروع ترجمة الكتاب المقدس المسيحيين الصم كنيسة يسوع نور العالم مصر القديمة قصص الإنجيل

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