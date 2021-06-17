ظاهرة مسيطرة.. ننشر طقس أول 3 أيام في فصل الصيف



كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن البداية الجغرافية والرسمية لفصل الصيف والتي توافق يوم 21 يونيو الجاري.

ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بشأن حالة الطقس خلال الأيام القادمة، يكون طقس أول 3 أيام في فصل الصيف 21، و22، و23 يونيو الجاري على النحو التالي:

الاثنين 21 يونيو

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

الثلاثاء 22 يونيو

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأربعاء 23 يونيو

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.