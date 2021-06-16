وفاة يسري مرزوق كبير مخرجي البرامج الرياضية بالتليفزيون سابقا

كتب- مصراوي:

توفي اليوم الأربعاء، المخرج يسري مرزوق مدير عام البرامج الرياضية بالقناة الأولى سابقا، وكبير مخرجي البرامج الرياضية في التليفزيون المصري، حيث نعى الراحل العديد من أبناء ماسبيرو عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وشيعت جنازة الراحل اليوم من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير عقب صلاة الظهر وحضرها بعض من تلاميذه المخرجين في ماسبيرو.