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وفاة يسري مرزوق كبير مخرجي البرامج الرياضية بالتليفزيون سابقا

03:26 م الأربعاء 16 يونيو 2021
وفاة يسري مرزوق كبير مخرجي البرامج الرياضية بالتليفزيون سابقا

ماسبيرو

كتب- مصراوي:

توفي اليوم الأربعاء، المخرج يسري مرزوق مدير عام البرامج الرياضية بالقناة الأولى سابقا، وكبير مخرجي البرامج الرياضية في التليفزيون المصري، حيث نعى الراحل العديد من أبناء ماسبيرو عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وشيعت جنازة الراحل اليوم من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير عقب صلاة الظهر وحضرها بعض من تلاميذه المخرجين في ماسبيرو.

يسري مرزوق وفاة يسري مرزوق البرامج الرياضية ماسبيرو مسجد السيدة نفيسة

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