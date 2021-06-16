محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لــ 70 قرية بالمحافظة

كتب- مصراوي:

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المخططات التفصيلية لـ 70 قرية بالوحدات المحلية التابعة لمراكز أطفيح والصف والحوامدية وكرداسة وأوسيم ومنشأة القناطر والعياط وحي الوراق.

وقال المحافظ في تصريحات اليوم الأربعاء، إنه تم اعتماد المخططات التفصيلية عقب موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأشار إلى أن القرى التي تم اعتماد المخططات التفصيلية لها هي قرى"مسجد موسى وبنى صالح وصول والقبايات وكفر الواصلين وكداية والصالحية والرقة البحرية والرقة القبلية وقرية كفر قنديل والكريمات ودير الميمون والخرمان بمركز أطفيح".

وفي مركز الصف، تم اعتماد المخططات التفصيلية لقرى "الديسمى وأسكر والودي وعرب الحصار والجزيرة الشقراء والأقواز والمنشى والفهميين وغمازة الصغرى ونجوع العرب و الحي وعرب الحصار البحرية وكفر طرخان".

وفي مركز كرداسة، تم اعتماد قرى "برك الخيام وناهيا والمعتمدية، بالإضافة إلى قرى سقيل والكوم الأحمر والبراجيل وبشتيل بمركز أوسيم وقرى طناش ونزلة الزمر وجزيرة محمد بحي الوراق".

وبمركز منشأة القناطر تم اعتماد المخصصات التفصيلية لقرى "وردان و بني سلامة والمنصورية وعزبة محمود عبدالصمد".. وبمركز العياط تم اعتماد قرى كفر قاسم والمقطافية ومنشأة أبو العباس وميت القائد والعامرية وكفرعمار والناصرية وجرزا والبرغوثي والقطورى وكفر جرزا والرقة الغربية وأبو رويش وكفر الضبعي وبرنشت واللهيبي وبدسا وكفر الرفاعي وكفر حميد والدناوية وطهما ومنشأة عبد السيد والمساندة وبيدف وكفر شحاتة واللشت والجملة وبهما والمتانيا إلى جانب قريتي أم حنان والشيخ عتمان بمدينة الحوامدية.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المخططات التفصيلية التي تم اعتمادها يبدأ العمل بها من اليوم التالي للنشر بالجريدة الرسمية، وذلك تيسيراً على المواطنين فى الحصول على التراخيص اللازمة للبناء.

وأكد "راشد"، على أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.. مشيرا إلى أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.