البداية بـ4 محطات .. وزير النقل: تركيب بوابات دخول وخروج للركاب بالسكة الحديد

كتب - أسامة علي:

عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع رئيس ونواب ورؤساء الإدارات المركزية بهيئة السكة الحديد، بمقر الهيئة برمسيس، لمتابعة تنفيذ خطة تطوير والارتقاء بالعنصر البشري بالهيئة التي وجهت بها القيادة السياسية

وأكد الوزير خلال الاجتماع، أن مرتكزات الخطة الخاصة بالعنصر البشري الحالي بالسكة الحديد تعتمد على عدة محاور منها خلق بيئة عمل مناسبة وحل كافة المشاكل الإدارية وتحقيق العدالة بين كل الموظفين، والتدريب والتأهيل لهم، لافتاً إلى أنه عقب الانتهاء من تدريب المهندسين الجدد بالكلية الحربية سيتم إجراء دورات رفع مستوى للعناصر الحالي بهيئة السكة الحديد بالكلية الحربية ومعهد ضباط صف المعلمين بالإضافة إلي اجراء دورات تخصصية راقية في مجالات مختلفة مثل الجرارات والتدريب على محاكيات جديدة والتدريب على أيدي خبراء ومدربين أجانب على هذه الجرارات.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد صدق على تعيين 1000 مهندس بهدف توفير كوادر شابه في المجالات الهندسية المختلفة مؤهلة للعمل بخطوط وورش شبكة السكك الحديدية وشبكة القطار الكهربائي السريع وكذلك تعيين 1500 فني للوظائف الفنية ( الهندسية المساعدة) للوظائف الفنية المختلفه، مثل (فني كهربائي - فني ميكانيكي - صراف تذاكر).

وأضاف، أن اختيار هذه العناصر الجديدة يتم وفقاً لأعلى معايير الاختيار، حيث يتم الاستعانة بهيئة التدريب بالقوات المسلحة لاختيار أفضل العناصر فنياً وطبياً ورياضياً وسلوكياً ونفسياً وإجراء تدريب مكثف لهذه العمالة الجديدة على النحو التالي ( التدريب بالكلية الحربية للمهندسين / والتدريب بمعهد ضباط الصف المعلمين للفنيين ثم التدريب بمعهد وردان وبعدها التدريب العملي بمواقع العمل وكذلك التدريب الخارجي في الشركات الموردة للوحدات المتحركة.

ثم استعرض الوزير مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية انتظام العمل في هذا المرفق الحيوي المهم، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن لتطوير مرفق السكة الحديد وهو ما يتطلب ضرورة العمل على مدار الساعة ونهو المشروعات الجاري تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المخططة خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها القطاع من تدعيم أسطول الوحدات المتحركة بصفقات هي الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر والتي تاتي بالتزامن مع تنفيذ مشروعات ضخمة في كافة عناصر المنظومة من إشارات إلى المحطات إلى المزلقانات إلى تجديدات السكة.

و أشار إلى ضرورة سرعة الانتهاء من تجديد العربات بالسكة الحديد بالتزامن مع توالي وصول دفعات صفقة تصنيع وتوريد ال 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم مسير اي قطار قديم على خطوط السكك الحديدية بنهاية هذا العام وذلك لتحقيق نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمه المقدمه لجمهور الركاب.

وأشار وزير النقل إلى ضرورة إدخال شركات القطاع الخاص في مجال تطوير وتحسين العربات وتجديدها لسرعة الإنجاز وكذلك ضرورة نهو كافة الإجراءات الخاصة بالمشروعات المخطط تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لتطوير السكة الحديد ومنها تحويل قطاع نقل البضائع والورش الى شركات وكذلك مشروعات كهربة وازدواج عدد من خطوط السكك الحديدية

كما شدد الوزير على حوكمة دخول الركاب للمحطات بالتذاكر وسرعة تركيب البوابات الخاصة بدخول وخروج الركاب في المحطات والتي ستبدأ كمرحلة أولى بالمحطات الأربعة الرئيسية (رمسيس والجيزة - وسيدي جابر ومصر بالإسكندرية )، موضحا أنه جاري تركيب البنية الأساسية للبوابات بمحطة الجيزة كما سيتم البدء خلال الأيام القادمة في البنية الأساسية للبوابات بمحطة رمسيس للسكك الحديدية.

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