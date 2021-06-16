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نسب الرطوبة ودرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

12:02 م الأربعاء 16 يونيو 2021
نسب الرطوبة ودرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الفترة الحالية تشهد استقرارا، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا.

وأضاف الخبراء، أن الطقس خلال ساعات الليل، يكون لطيفا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 32 - 20 درجة والسواحل الشمالية الغربية 27 - 19، وجنوب سيناء 37 - 26، وشمال الصعيد 35 - 22، وجنوب الصعيد 38 - 25 درجة مئوية، حتى نهاية الأسبوع.

وتابع الخبراء: تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضح الخبراء، أن نسبة الرطوبة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري تبلغ 70%، فيما تبلغ على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، ووسط وجنوب سيناء نحو 80%.

الرطوبة درجات الحرارة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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